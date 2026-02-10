Besana: “Sostengo la candidatura di Castelli come sindaco di Laveno”
Giuliano Besana, esponente della minoranza di Laveno Mombello esprime il suo appoggio al candidato Giovanni Castelli. In vista delle prossime consultazioni elettorali, Forza Italia ha annunciato il sostegno alla candidatura di Castelli (foto sopra).
Come sottolineano: “La scelta di Castelli rappresenta per il movimento la sintesi perfetta tra competenza, radicamento territoriale e visione di futuro. In un momento storico in cui i comuni richiedono una guida solida e capace di intercettare le opportunità di crescita, Giovanni Castelli rappresenta l’unico profilo in grado di garantire quel “buon governo” che da sempre contraddistingue l’azione dei moderati”.
«Giovanni Castelli non è solo un candidato di spessore, ma un uomo che conosce profondamente le necessità dei suoi concittadini,” dichiara Giuliano Besana “Sosteniamo Castelli perché da subito abbiamo creduto ed aderito al suo progetto che mette al primo posto la concretezza rispetto ai proclami. Laveno-Mombello ha una vocazione turistica e culturale straordinaria che va finalmente messa a sistema con una visione amministrativa moderna e di ampio respiro».
