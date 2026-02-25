Biagio Izzo arriva al Teatro Sociale di Busto Arsizio: una commedia brillante sul filo dell’equivoco

Il palcoscenico del Teatro Sociale si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa. Martedì 3 marzo 2026, alle ore 21:00, le luci si accenderanno su una vicenda fatta di paradossi, risate e colpi di scena: una commedia brillante che vede protagonista l’irresistibile Biagio Izzo.

La trama ruota attorno alla vita di Gianmario, un integerrimo uomo d’affari la cui esistenza ordinata viene improvvisamente sconvolta dall’arrivo di Francesco, suo cognato.

Quest’ultimo, noto truffatore, ottiene di scontare gli arresti domiciliari proprio in casa della sorella Stefania e del marito. Per Gianmario, che cura con estrema cautela i propri rapporti professionali con le alte sfere del Vaticano, la presenza di Francesco rappresenta una minaccia letale per la propria reputazione. Tuttavia, un imprevisto e disastroso rovescio finanziario ribalterà completamente i ruoli: l’uomo d’affari tutto d’un pezzo si troverà costretto a invocare le “arti” oscure del cognato, accettando quelle regole del gioco da sempre disprezzate, ma ora uniche ancore di salvezza per evitare il crac.

Punta di diamante dello spettacolo è Biagio Izzo, artista che incarna la migliore tradizione della comicità partenopea contemporanea. Con la sua mimica inconfondibile e una capacità d’improvvisazione fuori dal comune, Izzo trasforma ogni situazione quotidiana in un congegno comico perfetto. In questa pièce, l’attore napoletano mette al servizio della storia la sua straordinaria umanità, riuscendo a far empatizzare il pubblico con un personaggio borderline, rendendo la “truffa a fin di bene” un pretesto per riflettere, tra una risata e l’altra, sulle fragilità e sulle ipocrisie del nostro tempo.

INFO EVENTO

Martedì 3 marzo – ore 21

Teatro Sociale “Delia Cajelli” – Via Dante Alighieri, 20 – Busto Arsizio (VA)

BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o online su TicketOne

Si consiglia la prenotazione data l’elevata richiesta prevista per l’evento.