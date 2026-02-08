Varese News

Biathlon, Italia d’argento nella staffetta: ad Anterselva vince la Francia

Prestazione solida degli azzurri nella staffetta di biathlon: l’Italia chiude al secondo posto alle spalle della Francia. Sul podio anche la Germania nella gara disputata all’Arena Alto Adige di Anterselva

L’Italia conquista la medaglia d’argento nella staffetta di biathlon, chiudendo al secondo posto una gara di alto livello vinta dalla Francia. La prova si è svolta all’Arena Alto Adige, lo stadio di biathlon di Rasun Anterselva, destinato a ospitare le gare olimpiche di specialità ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 con il nome di Anterselva Biathlon Arena.

Nella staffetta azzurra si sono alternati Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Lisa Vittozzi, quest’ultima impegnata nell’ultima frazione. Una prova complessivamente solida, che ha permesso all’Italia di restare sempre nelle posizioni di vertice e di difendere il secondo posto fino al traguardo.

La Francia ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime frazioni, andando a vincere la gara con il tempo di 1:04:15.5, mentre l’Italia ha chiuso con un distacco di 25”8. Sul terzo gradino del podio è salita la Germania, staccata di 1’05”3.

Un risultato importante per la squadra azzurra, che conferma competitività e continuità in una delle discipline chiave del programma olimpico. Ad Anterselva, teatro storico del biathlon mondiale, l’Italia lancia così un segnale incoraggiante in vista degli appuntamenti più attesi della stagione e, soprattutto, delle Olimpiadi di casa.

08 Febbraio 2026
