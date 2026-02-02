Biomimetismo: innovare copiando la natura

Da bambina Beatrice Dal Pio Luogo voleva fare di tutto: la console, la giornalista, la scienziata, la scrittrice. Non sapeva ancora che cosa sarebbe diventata, ma aveva già chiarissimo come voleva muoversi nel mondo: ispirandosi alla natura.

Un’intuizione precoce che, negli anni, l’ha condotta a scoprire la biomimetica come strumento di creatività, di lettura del reale e di trasformazione.

Ospite (lunedì 2 febbraio alle 16) della rubrica “La materia del giorno”, Beatrice Dal Pio Luogo non si propone di trasmettere semplicemente informazioni sul mondo naturale o sull’ingegneria. Il suo intento è diverso e più profondo: portare a galla un sentire autentico e un pensiero critico sul modo in cui plasmiamo il mondo.

Scrivere, racconta, le è sempre piaciuto e nei periodi più bui le ha letteralmente ridato la vita. Perché le parole sono la radice di qualsiasi rivoluzione. Il suo racconto nasce dalle passeggiate nei boschi, dagli studi accademici, ma anche da una mensola della sua stanza.

Il suo è un impegno preciso. Essere autentica e trasmettere non solo nozioni, ma esperienze e trasformazioni interiori operate dalla saggezza della natura. Attraverso il dottorato in Scienza, tecnologia e normativa per il cambiamento sostenibile, Dal Pio Luogo studia la complessità delle sfide ambientali e sociali contemporanee.

La biomimetica – dal greco bios (vita) e mimesis (imitazione) – le ha insegnato che gli esseri viventi custodiscono un’immensa saggezza, affrontano le stesse sfide dell’umanità, ma da molto più tempo. Sui social media questi temi trovano risonanza, ma il desiderio è andare ancora più in profondità.

LA MATERIA DEL GIORNO