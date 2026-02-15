Bolzoni e Giudici commentano il ko di Trento: “Partita difficile, ma se segni cambia tutto”

Francesco Bolzoni (allenatore Pro Patria): «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, soprattutto essendo la terza in una settimana. Noi, dovendo rincorrere, siamo arrivati un po’ stanchi e forse dovevamo essere più bravi a chiuderla quando abbiamo avuto l’occasione con Renelus: lì potevamo cambiare la partita, perché stavamo un po’ soffrendo e ripartire in quel modo sarebbe stato importante. È stato molto bravo il loro portiere, però bene così: abbiamo bisogno anche dei suoi gol».

Bolzoni 2: «Mi porto via tante cose positive per la prossima settimana. Fino al 75’ abbiamo sofferto, è vero, ma magari qualche settimana fa sarebbe stata una sofferenza diversa. Invece i ragazzi hanno dimostrato, anche con i tanti cambi rispetto a mercoledì, di esserci e di andare tutti nella stessa direzione. Sono contento per Andrea Schiavone, che ha fatto una buona partita: se lo merita».

Luca Giudici (difensore Pro Patria): «Arrivavamo da una settimana positiva, per questo dispiace per il risultato di oggi. Dopo un pareggio e una vittoria, tre partite in una settimana non aiutano dal punto di vista delle energie, ma questo vale per noi come per le altre squadre».

Giudici 2: «Sapevamo di affrontare un avversario forte e organizzato, soprattutto in fase di possesso palla. Penso sia una delle migliori squadre del girone sotto questo aspetto. Avevamo preparato la gara soprattutto in fase di non possesso, e per lunghi tratti è andata secondo i piani».

Giudici 3: «Ci siamo difesi a volte bene, a volte meno, ma sempre con il giusto atteggiamento. Qualche occasione ce l’abbiamo avuta anche noi, ma non siamo riusciti a sfruttarla: se segni, la partita cambia. Su due giocate di grande qualità loro purtroppo siamo crollati. Usciamo senza punti e spiace, perché poteva essere una settimana eccezionale, ma ci teniamo i quattro punti e ripartiamo».