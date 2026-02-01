Bolzoni: “L’atteggiamento è stato il migliore da quando sono qui, ma paghiamo ogni errore”

Bolzoni (allenatore Pro Patria): “Loro sono una squadra alla portata di nessuno in questo girone, non tanto per qualità tecniche quanto per qualità fisiche. Noi conosciamo questi giocatori: a livello fisico fai fatica contro di loro, poi hanno dei cambi che fanno la differenza. Siamo rimasti in partita fino al gol, molto bene. L’atteggiamento secondo me è stato il migliore visto fin qui, anche se forse voi lo potete sapere meglio di me guardando anche qualche gara precedente. Da qui bisogna sicuramente ripartire. Sentendo anche i ragazzi, credo che siano consapevoli. È normale poi tornare a casa e “girano le palle“, girano tanto per non aver fatto gol: arriviamo davanti alla porta e non concretizziamo, loro arrivano e segnano. Su questo c’è ancora da migliorare”.

Bolzoni 2: “Il modulo può aiutare, ma i giocatori – come ho detto a loro – li valuto ogni giorno. Ho cambiato praticamente metà formazione ieri, quindi adesso hanno capito che devono creare competizione tra di loro, per fare il meglio possibile e mettermi dei dubbi. Al di là degli errori individuali, il discorso dei quattro difensori sembra dare un po’ più di solidità e anche più certezze alla squadra. Dopo quasi due mesi di lavoro sui principi, lavorare tutti insieme è diverso rispetto a quando uno prova a fare una cosa e un altro ne fa un’altra, creando confusione. Adesso va meglio. Dobbiamo però riuscire a non prendere gol su ogni tiro o su ogni respinta, dove arrivano sempre prima loro: questo è un aspetto importante”.

Bolzoni 3: “Quando arrivi in una squadra nuova hai spesso più senso di riscatto, di rivalsa, soprattutto se arrivi da realtà dove hai giocato poco. Arrivi con la testa più libera e quindi anche le cose che dico io arrivano in modo più diretto. Jacopo Fossali è entrato bene, sono contento: è un 2006 entrato con personalità, ed è quello di cui abbiamo bisogno. Gli altri due, già nelle gare scorse, hanno dimostrato di poterci dare una grande mano”.

Bolzoni 4: “Il buon primo tempo nasce dal lavoro settimanale. Già dalla partita con il Novara c’era stata una crescita rispetto alla Giana. I ragazzi sono più consapevoli e hanno capito cose che nelle settimane precedenti erano più difficili da assimilare. È normale che per un allenatore sia più facile motivare una partita contro il Vicenza rispetto a una contro la Giana, ma è il giocatore che deve capire che ogni partita è importante. La prossima settimana abbiamo una squadra da tirare dentro o comunque da avvicinare, e questo deve essere chiaro: senza paura, ma con la consapevolezza dell’importanza della partita”.

Mora (difensore Pro Patria): “La situazione non è facile. Secondo me dobbiamo prendere soprattutto il primo tempo, l’approccio dei primi minuti, dove abbiamo creato diverse palle gol. Come ha detto il mister, non siamo riusciti a concretizzare. Non è una situazione semplice, ma penso che ci sia ancora tempo per cambiare le cose e riuscire a venirne fuori”.

Mora 2: “Tra di noi parliamo, sappiamo che la situazione è difficile. Dobbiamo tirar fuori qualcosa in più tutti. Noi più grandi dobbiamo prenderci le responsabilità e trasmettere ai più giovani la strada giusta per raggiungere gli obiettivi. Da fuori sembra impossibile che una squadra così sia in questa situazione, ma succede. L’ho vissuto anche io in carriera: annate complicate capitano. L’unica soluzione è il lavoro, lavorare di più e dare qualcosa in più ognuno. Non ci sono soluzioni magiche. Ci siamo anche riuniti e abbiamo parlato, ma ormai le parole contano poco. Dobbiamo dimostrare sul campo. Noi più grandi dobbiamo spingere, fare meglio e prenderci le nostre responsabilità”.