Bolzoni soddisfatto della sua Pro Patria: “La crescita della squadra è stata importante. Ce la siamo giocata”

Francesco Bolzoni (allenatore Pro Patria): «Io quello che cerco dal primo giorno è fargli capire che il coraggio, la personalità, la voglia di non avere rimpianti quando si finisce la partita sono fondamentali. Secondo me, per un calciatore, quando smette la cosa più brutta che resta addosso sono i rimpianti, e io voglio che loro non li abbiano. La crescita è stata importante. Peccato però tornare a casa con zero punti, quello un po’ dispiace».

Bolzoni 2: «Sì, noi come tipo di gioco abbiamo una spesa energetica un po’ alta e poi, quando hai la palla, non sei sempre lucido. Però stiamo lavorando tanto a livello fisico, anche per migliorare nella fase di possesso, e va meglio.»

Bolzoni 3: «Ho fatto una scelta un po’ diversa, però secondo me adesso siamo in un momento in cui tanti meritano di giocare. Devo tenere tutti sul pezzo, perché devo arrivare alla fine con più giocatori possibili che possono dare una mano alla squadra.»

Bolzoni 4: «Sì, alla fine in alcuni tratti il Brescia ha fatto valere la sua superiorità tecnica e soprattutto fisica, a livello di struttura. Però ce la siamo giocata. Sappiamo che la maglia del Brescia pesa e non è facile per i ragazzi, ma è un punto di partenza importante.»

Jacopo Desogus (attaccante Pro Patria): «Un punto ci serviva. Sicuramente meritavamo di più. Sono contento per il gol, ma purtroppo in questo momento servono punti. Siamo sulla strada giusta. Sono sicuro che se continuiamo a lavorare così verremo ripagati.»

Desogus 2: «Questo vuol dire che possiamo giocarcela veramente con tutti, come avevo già detto. Sono ancora più convinto rispetto alla scorsa volta, perché abbiamo fatto davvero una buona prestazione.»

Desogus 3: «Purtroppo è andata male, ma adesso non possiamo piangerci addosso. Dobbiamo guardare alla prossima partita, che è importante. Stiamo facendo passi in avanti e oggi è mancato qualcosa, forse un po’ di fortuna. Comunque siamo sulla strada giusta, questo è sicuro.»