Bonus Trenord, il Pd attacca: «Cancellazione milionaria a danno dei pendolari»

Il passaggio dal sistema del “bonus automatico” a quello dell’indennizzo su richiesta si sta traducendo in un drastico calo dei rimborsi per i viaggiatori lombardi. A denunciarlo è il Partito Democratico, che attraverso i dati ufficiali forniti da Regione Lombardia in risposta a un accesso agli atti, evidenzia una forbice economica impressionante tra il 2023 e il 2024.

I numeri del crollo

Secondo i dati diffusi, se nel 2023 il sistema dei bonus (calcolato su ritardi oltre i 5 minuti e soppressioni) aveva garantito ai pendolari 5,74 milioni di euro in sconti sugli abbonamenti, nel 2024 la cifra è precipitata a 100.619 euro. Un rapporto di 57 a 1 che, secondo l’opposizione, dimostra il fallimento del nuovo meccanismo.

Anche il numero di utenti che hanno beneficiato dei ristori è calato drasticamente: dai quasi 107mila bonus erogati nel 2023 si è passati ai soli 5.213 indennizzi dell’anno appena concluso.

Le critiche di Astuti

Il consigliere regionale varesino Samuele Astuti non usa mezzi termini per definire l’operazione: «La cancellazione del bonus è un grande affare per Trenord e un grande danno per gli utenti. Lo avevamo detto subito e siamo stati facili profeti».

Sotto accusa è il nuovo sistema introdotto il primo gennaio 2024: soglie più alte: l’indennizzo scatta solo per ritardi superiori ai 15 minuti, contro i 5 minuti previsti dal precedente algoritmo; burocrazia a carico dell’utente: il rimborso non è più automatico; il pendolare deve verificare l’inefficienza della propria linea sul sito di Trenord e presentare domanda esplicitamente.

«La Regione è proprietaria al 50% di Trenord – incalza Astuti – e ha assegnato il servizio per dieci anni senza gara, aumentando il corrispettivo di 100 milioni l’anno. È chiaro che alla giunta Fontana interessano i bilanci della società e molto meno i diritti dei pendolari».