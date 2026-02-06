Boom di turismo sportivo in provincia di Varese: 2,9 milioni di presenze spingono i nuovi bandi 2026

Camera di Commercio di Varese pubblica i nuovi bandi destinati a sostenere il comparto turistico-sportivo per l’anno 2026. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di forte espansione, supportato dai dati presentati da Varese Sport Commission che evidenziano come il territorio abbia raggiunto nel 2024 la quota di 2,9 milioni di presenze (+23% rispetto al 2019).

Attraverso Varese Sport Commission, l’ente camerale mette a disposizione risorse e strumenti finanziari per trasformare le manifestazioni agonistiche in occasioni di sviluppo economico e visibilità internazionale, facendo leva su un settore in cui il 27,6% dei turisti totali pratica attivamente attività sportive.

L’efficacia di questo driver è confermata dalla spesa media del turista sportivo, pari a 108 euro al giorno (esclusi viaggio e alloggio) , e dalla capacità dei grandi eventi — come la Gran Fondo Tre Valli o il Campionato Mondiale di Deltaplano — di generare picchi tra le 9.000 e le 11.000 presenze giornaliere.

Con una crescita del turismo internazionale che segna già un +15% nel 2025 , i nuovi bandi mirano a consolidare questa tendenza, utilizzando lo sport come leva strategica per creare nuova stagionalità e valorizzare anche le aree al di fuori dei circuiti tradizionali.

Il fulcro della strategia è lo storico “Avviso Eventi e Progetti Turistico-Sportivi 2026”, che stanzia complessivamente 70.000 euro. Il bando è dedicato a progetti che siano capaci di attrarre flussi turistici e valorizzare l’identità locale.

«Con la pubblicazione di questi bandi, consolidiamo il percorso intrapreso dalla Camera di Commercio per fare di Varese una destinazione turistico-sportiva di rilievo internazionale – Spiega la Segretaria Generale di Camera di Commercio Varese, Anna Deligios – Non finanziamo semplici eventi, ma veri e propri progetti di marketing territoriale. Il nostro obiettivo, attraverso Varese Sport Commission, è sostenere quelle realtà capaci di generare un indotto concreto per il sistema ricettivo e commerciale, premiando l’innovazione e la capacità di raccontare le eccellenze delle nostre valli e dei nostri laghi».

LE MISURE NEL DETTAGLIO

1. Eventi e Progetti Turistico-Sportivi 2026: Il bando finanzia, con un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, due linee di intervento:

Progetti innovativi: Iniziative di promozione con sviluppo pluriennale (contributo massimo 10.000 €).

Eventi sportivi: Manifestazioni programmate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 (contributo massimo 7.500 €).

Scadenza: 12 febbraio 2026.

Beneficiari: Organizzazioni no-profit con finalità turistico-sportive e micro, piccole e medie imprese (MPMI) senza scopo di lucro.

2. Bando Bike Economy 2025-2026: Il bando dedicato allo sviluppo di prodotti e servizi legati al progetto Varese DoYouBike è aperto fino al 28 febbraio 2026. Una misura specifica per chi investe nel turismo su due ruote, asset fondamentale per l’attrattività della provincia.

Tutti i testi integrali dei bandi e i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Varese.