Bufera in quota, salvataggio con il verricello: snowboarder belga ringrazia il Drago
L’uomo era rimasto bloccato lungo un crinale in quota con visibilità ridotta e meteo in rapido peggioramento: decisivo l’intervento dell’elicottero Drago in condizioni operative particolarmente difficili
Un incontro semplice ma carico di significato quello avvenuto questa mattina all’hangar elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in località Tresenda. Lo snowboarder belga soccorso ieri pomeriggio durante una violenta bufera di neve ha voluto stringere la mano ai suoi soccorritori per ringraziarli di persona.
L’uomo, classe 1991, si era trovato in grave difficoltà lungo un crinale in quota, con condizioni meteorologiche proibitive e visibilità fortemente ridotta. Con il peggiorare del meteo e l’avvicinarsi dell’imbrunire, la situazione si era fatta particolarmente delicata.
Determinante l’intervento dell’equipaggio del Drago dei Vigili del Fuoco, che è riuscito a completare una complessa manovra di recupero al verricello, operando in sicurezza nonostante il vento e la neve. Il giovane è stato così tratto in salvo e riportato a valle.
Un momento di riconoscenza
L’incontro di questa mattina ha rappresentato un momento di forte valore umano. Il 35enne ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine agli elisoccorritori, sottolineando l’importanza e la tempestività dell’intervento che gli ha probabilmente salvato la vita.
Un gesto semplice che mette in luce, ancora una volta, la professionalità e la preparazione degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire anche nelle condizioni più difficili per garantire la sicurezza di chi frequenta la montagna.
