Busto Arsizio dedica due settori dello Speroni a Amadeo e Cecotti, figure storiche della Pro Patria

Intitolati la tribuna laterale e i distinti centrali per onorare il difensore bustocco da 256 presenze e il calciatore scomparso nel 1987 dopo un malore in campo

La Pro Patria ha reso omaggio questa mattina, sabato 21 febbraio, a due figure storiche del club con l’intitolazione ufficiale di due settori dello stadio Speroni.

L’iniziativa, sostenuta dal Pro Patria Museum (foto copertina dalla loro locandina), si è svolta alla presenza dell’avvocato Zema per la società e del vicesindaco Folegani per l’amministrazione comunale di Busto Arsizio.

A Giancarlo Amadeo, difensore bustocco protagonista di 256 partite con la maglia dei tigrotti tra la Serie A e la Serie C, è stata dedicata la tribuna laterale situata sul lato degli spogliatoi. Il settore dei distinti centrali porta invece il nome di Andrea Cecotti, il calciatore friulano morto in giovane età in seguito a un malore accusato sul campo durante la sfida tra Treviso e Pro Patria del 1987.

Pubblicato il 21 Febbraio 2026
