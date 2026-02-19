Busto Arsizio si veste a festa: nel weekend la seconda tappa dell’Olympic Fringe Festival

Busto Arsizio si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna dello sport e della festa con il calendario di BA Olimpiadi, il programma di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Domenica 22 febbraio torna infatti l’Olympic Fringe Festival, organizzato in collaborazione con Camera di Commercio e Fondazione Varese Welcome. Dopo il successo della prima tappa, il centro storico si animerà con “La Fiera di Olimpia – Comicità e arti mimiche”, una giornata dedicata agli artisti di strada tra musica, clownerie e spettacoli per tutte le età.

Parate e spettacoli nel centro storico

Il programma si aprirà con una parata tematica musicale in stile luna park, in programma dalle 10.40 alle 11.20 e dalle 15.30 alle 16.10: sette artisti, tra cui cinque trampolieri, sfileranno tra le vie del centro con clown, giocolieri, biciclette d’epoca e un carrello dei gelati pronto a distribuire caramelle.

Nel pomeriggio spazio agli spettacoli itineranti: alle 17.00, in via Milano all’angolo con via Bossi, “Il Circo di Sasky” porterà bolle di sapone, giocoleria ed equilibrismi. Alle 17.25 in piazza San Giovanni il “Duo Flic Flac” proporrà mimo, numeri di equilibrio e momenti di comicità. Gran finale alle 18.00 in piazza Santa Maria con “Il sogno di un clown”, uno spettacolo poetico e surreale costruito attorno a una luna luminosa.

Ultimi giorni per le mostre

Il fine settimana sarà anche tra gli ultimi utili per visitare la mostra “Emozioni dei Giochi – Culture through Sports”, promossa da Regione Lombardia – Direzione Cultura e realizzata da FICTS, allestita nella sala gemella del Museo del Tessile. L’esposizione racconta, attraverso immagini iconiche, la storia delle torce, dei bracieri e dei tedofori dei Giochi olimpici, estivi e invernali. L’ingresso è gratuito: venerdì dalle 9.00 alle 13.00, sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00.

Domenica si chiuderà anche la mostra di libri a tema olimpico allestita in Biblioteca.

Il programma di BA Olimpiadi si concluderà il 25 marzo alle 21.00 in sala Tramogge con l’incontro con Giorgio Rocca, organizzato dal CAI di Busto. Lo slalomista, vincitore di undici gare di Coppa del Mondo e di tre medaglie iridate, parlerà de “L’emozione dello sport olimpico”, accompagnando il pubblico verso l’appuntamento con Milano Cortina 2026.

Il calendario completo delle prossime date del tour

Dopo la tappa di Busto Arsizio, l’Olympic Fringe Festival proseguirà il suo viaggio nelle seguenti date:

Gallarate 28 Febbraio e 1 Marzo

Luino 7-8 Marzo

Varese 14-15 Marzo