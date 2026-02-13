Varese News

Busto s’illumina di meno: il Gruppo Agesp aderisce alla giornata del risparmio energetico

Lunedì 16 febbraio torna l'appuntamento con Caterpillar e Rai Radio2. Consigli pratici e buone pratiche: dalla sbrinatura del frigo alla mobilità dolce, ecco come ridurre l'impatto ambientale

Non solo uno spegnimento simbolico, ma un invito concreto a cambiare passo. Anche quest’anno il Gruppo AGESP (con AGESP S.p.A. e AGESP Ambiente) conferma la propria adesione a “M’illumino di meno”, la celebre giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2.

L’appuntamento, fissato per lunedì 16 febbraio, quest’anno sposta l’accento su concetti chiave: pedalare, rinverdire e migliorare. Un appello che AGESP ha deciso di fare proprio, trasformando la ricorrenza in un’occasione per diffondere un vero e proprio “vademecum della sostenibilità” attraverso i propri canali.

“Migliorare i propri stili di vita significa sprecare meno risorse e riciclare correttamente”, spiegano dal Gruppo. L’obiettivo è quello di mantenere le “cose in circolo” il più a lungo possibile, riducendo l’impatto ambientale delle abitazioni e degli spostamenti quotidiani.

Il decalogo del risparmio

AGESP ha stilato una lista di consigli pratici per i cittadini, divisi tra gestione domestica e mobilità:

In casa: Spegnere le luci inutili e non lasciare i dispositivi in stand-by. Attenzione anche al frigorifero: sbrinarlo spesso e tenere pulita la serpentina posteriore aiuta l’efficienza.

Riscaldamento: Se fa troppo caldo, meglio abbassare il termostato che aprire le finestre. Importante anche non coprire i termosifoni con le tende.

Rifiuti e spesa: Ridurre gli imballaggi (preferendo detersivi alla spina e borse di tela) e limitare l’uso di oggetti monouso, come piatti di plastica, tovaglioli di carta o fazzoletti usa e getta. L’invito è anche quello di bere l’acqua del rubinetto.

Mobilità: Usare l’auto il meno possibile, puntando sulla condivisione dei tragitti (carpooling) o scegliendo la bicicletta per muoversi in città.

L’iniziativa di lunedì prossimo rappresenta dunque un richiamo alla responsabilità collettiva: un impegno che AGESP porta avanti tutto l’anno ma che, nel giorno di “M’illumino di meno”, diventa un momento di riflessione comune per tutta la comunità di Busto Arsizio.

Pubblicato il 13 Febbraio 2026
