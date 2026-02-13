Busto s’illumina di meno: il Gruppo Agesp aderisce alla giornata del risparmio energetico
Lunedì 16 febbraio torna l'appuntamento con Caterpillar e Rai Radio2. Consigli pratici e buone pratiche: dalla sbrinatura del frigo alla mobilità dolce, ecco come ridurre l'impatto ambientale
Non solo uno spegnimento simbolico, ma un invito concreto a cambiare passo. Anche quest’anno il Gruppo AGESP (con AGESP S.p.A. e AGESP Ambiente) conferma la propria adesione a “M’illumino di meno”, la celebre giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2.
L’appuntamento, fissato per lunedì 16 febbraio, quest’anno sposta l’accento su concetti chiave: pedalare, rinverdire e migliorare. Un appello che AGESP ha deciso di fare proprio, trasformando la ricorrenza in un’occasione per diffondere un vero e proprio “vademecum della sostenibilità” attraverso i propri canali.
“Migliorare i propri stili di vita significa sprecare meno risorse e riciclare correttamente”, spiegano dal Gruppo. L’obiettivo è quello di mantenere le “cose in circolo” il più a lungo possibile, riducendo l’impatto ambientale delle abitazioni e degli spostamenti quotidiani.
Il decalogo del risparmio
AGESP ha stilato una lista di consigli pratici per i cittadini, divisi tra gestione domestica e mobilità:
In casa: Spegnere le luci inutili e non lasciare i dispositivi in stand-by. Attenzione anche al frigorifero: sbrinarlo spesso e tenere pulita la serpentina posteriore aiuta l’efficienza.
Riscaldamento: Se fa troppo caldo, meglio abbassare il termostato che aprire le finestre. Importante anche non coprire i termosifoni con le tende.
Rifiuti e spesa: Ridurre gli imballaggi (preferendo detersivi alla spina e borse di tela) e limitare l’uso di oggetti monouso, come piatti di plastica, tovaglioli di carta o fazzoletti usa e getta. L’invito è anche quello di bere l’acqua del rubinetto.
Mobilità: Usare l’auto il meno possibile, puntando sulla condivisione dei tragitti (carpooling) o scegliendo la bicicletta per muoversi in città.
L’iniziativa di lunedì prossimo rappresenta dunque un richiamo alla responsabilità collettiva: un impegno che AGESP porta avanti tutto l’anno ma che, nel giorno di “M’illumino di meno”, diventa un momento di riflessione comune per tutta la comunità di Busto Arsizio.
