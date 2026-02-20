Varese News

Busto suona: 47 concerti in sei mesi con il ritorno di “BA Musica”

Presentato il calendario della rassegna che riunisce nove realtà cittadine. Da febbraio a luglio un cartellone che spazia dalle bande alla lirica, con appuntamenti quasi ogni giorno

Generico 16 Feb 2026

Se c’è una città che parla attraverso le note, quella è Busto Arsizio. L’Amministrazione comunale ha presentato ufficialmente il nuovo calendario di BA Musica 2026, una maxi-programmazione che mette a sistema l’energia di nove associazioni musicali cittadine riunite sotto l’egida dell’assessorato alla Cultura.

Un mosaico di 47 appuntamenti

Il cartellone della prima parte dell’anno – che copre il periodo da febbraio a luglio – è impressionante: 47 date che comprendono anche le storiche rassegne di BA Classica e il Festival Chitarristico e Mandolinistico. Per orientarsi in questa giungla di eventi, il Comune ha realizzato un pratico pieghevole (disponibile in Comune e online) che funge da vademecum per i cittadini.

Le realtà protagoniste sono le colonne portanti della musica bustocca: dalla Fanfara dei Bersaglieri all’Orchestra Filarmonica Europea, passando per il Coro Laus Deo, i Mandolinisti Bustesi, Musikademia, La Ponchielli, l’Orchestra Fiati Pro Busto, la Filarmonica di Sacconago e l’Associazione Rossini.

Cultura accessibile e linguaggi diversi

“Ancora una volta il programma intercetta diversi gusti musicali: bande, cori, lirica, sinfonica e strumenti a pizzico”, sottolinea l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli. L’obiettivo è duplice: garantire una proposta di altissimo livello e, allo stesso tempo, mantenerla accessibile. Molti eventi sono a ingresso gratuito, mentre per gli altri i prezzi rimangono popolari grazie al sostegno del Comune.

Evitare il “sovraffollamento”

Uno dei punti di forza del tavolo Musica è il coordinamento. Le associazioni dialogano tra loro per evitare, dove possibile, che i concerti si sovrappongano, permettendo agli appassionati di non dover scegliere tra due eventi nella stessa serata.

E per chi ama altri generi? L’attesa non sarà lunga: per la seconda metà del 2026 sono già in cantiere le conferme di giganti come Busto Folk, Eventi in Jazz e la rassegna di Musica Sacra, i cui dettagli verranno svelati nei prossimi mesi.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Pubblicato il 20 Febbraio 2026
