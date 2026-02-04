Calcio, giovani studentesse, un po’ di volontariato e un pizzico di profumo su Radio Materia
Con questa pioggia un po’ di Radio Materia può risollevare il morale e oggi vi proponiamo quattro appuntamenti tra calcio, giovani studenti, una bella storia di associazionismo e un po’ di profumo.
12,00 Una leggenda a Figli di un gol minore
Ernesto Ramella, l’ultimo giocatore del Varese ad aver segnato un gol in serie A e grande allenatore che ha lasciato un bel ricordo in Italia e in Messico, è il protagonista della puntata di oggi della serie podcast dedicata ai figli del calcio sui campi infangati. Per tutta la settimana potrete ascoltarla in radio alla stessa ora oppure su tutte le piattaforme di streaming audio.
15,00 Che scuola fai? Il mitico Liceo Frattini
Puntata tutta al femminile con le scuole superiori del territorio. La nostra Alessandra Toni intervisterà Frida De Facci, Maria Serenelli, Anita Ferrari e Valeria Isernia che sono le rappresentanti d’istituto dello storico liceo artistico di Varese, da sempre fucina di talenti e di impegno.
16,30 Soci All Time con Dai una mano
Anche i Lego possono dare una mano. Ce lo spiegherà Marco Colombo di Dai una mano un’associazione di Malnate, senza fini di lucro, nata per offrire disponibilità e servizi a persone anche momentaneamente in condizioni di fragilità per età o disabilità.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Il protagonista di oggi è Sergio Jovino, cuoco e appassionato di profumi. Lo abbiamo conosciuto nei panni di cuoco alla festa di compleanno di Materia e siamo sicuri che la sua storia merita di essere raccontata.
