Cambia la viabilità sul Cavalcavia del Boesio a Laveno
La modifica è stata richiesta dal Comune e accolta dalla Provincia di Varese in via sperimentale per sei mesi
Cambia la regolazione del traffico sul Cavalcavia Boesio nel centro di Laveno. Chi percorre il cavalcavia in direzione centro dovrà fermarsi allo stop posizionato al termine della salita, dando precedenza ai veicoli diretti verso viale Garibaldi e ai pedoni.
La modifica è stata richiesta dal Comune e accolta dalla Provincia di Varese in via sperimentale per sei mesi. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e rendere più ordinata la circolazione in un punto particolarmente trafficato.
Si invitano automobilisti e cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a collaborare per garantire sicurezza e fluidità del traffico.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.