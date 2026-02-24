Cambia la viabilità sul Cavalcavia del Boesio a Laveno

Cambia la regolazione del traffico sul Cavalcavia Boesio nel centro di Laveno. Chi percorre il cavalcavia in direzione centro dovrà fermarsi allo stop posizionato al termine della salita, dando precedenza ai veicoli diretti verso viale Garibaldi e ai pedoni.

La modifica è stata richiesta dal Comune e accolta dalla Provincia di Varese in via sperimentale per sei mesi. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e rendere più ordinata la circolazione in un punto particolarmente trafficato.

Si invitano automobilisti e cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a collaborare per garantire sicurezza e fluidità del traffico.