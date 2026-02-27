Canada troppo forte per l’Italia nel test preolimpico. Tanta passione al palaghiaccio di Varese
Tribune piene con tanti bambini e ragazzi alla Acinque Ice Arena dove è andato in scena il confronto tra le due nazionali. I nordamericani si confermano una superpotenza, bravo il portiere varesino Stillitano
Una bella festa sugli spalti, un bel test in campo. La partita di para ice hockey andata in scena questa mattina – venerdì 27 febbraio – alla Acinque Ice Arena di Varese è stata bella e utile per tanti motivi. A livello sportivo è servita alle nazionali di Italia e Canada per affinare schemi e preparazione in vista delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 a cui entrambe prenderanno parte, seppure con obiettivi differenti (i biancorossi puntano all’oro, gli azzurri a fare almeno un po’ di strada).
Ma quello era scontato. La parte più polposa è altrove: sta nel fatto che molte bambine e ragazze e molti bambini e ragazzi delle scuole di diverso ordine e grado hanno potuto assistere di persona a un evento sportivo particolare, di una disciplina poco conosciuta per la quale però servono muscoli e colpo d’occhio, abilità e tanta costanza. Sta nel fatto che i giocatori in campo hanno dato un esempio forte a tutti coloro che hanno partecipato all’evento. Sta nel fatto che Varese (intesa come città) ha offerto al Canada – dove hockey e affini sono religione – una bella occasione, tirando a lustro il proprio palaghiaccio e dimostrando grande senso di ospitalità.
A livello sportivo, come previsto, c’è stata poca storia: il Canada ha vinto con un rotondo 4-0 impressionando soprattutto per volume di gioco, qualità e quantità di conclusioni. Un quadro in cui però è spiccato Santino Stillitano, il portiere azzurro che è di casa in via Albani visto che è tesserato per la PolHa e difende da sempre la porta della selezione lombarda (l’Armata Brancaleone). Il goalie dell’Italia ha chiuso con oltre il 90% di parate a conferma della sua qualità.
Il Canada però è sembrata davvero nazionale di altissimo profilo, come del resto ci si attendeva. Cozzolino ha portato in vantaggio i suoi nel cuore della prima frazione, poi l’Italia ha retto a lungo in difesa al bombardamento delle foglie d’acero fino all’uno-due tra il 26′ e il 30′ che ha definitivamente spezzato gli equilibri (Dixon e Dunn i marcatori). Nell’ultima frazione Canada di nuovo a segno con McGregor per rifinire il poker e shutout per Watson, poco impegnato dall’attacco azzurro.
ITALIA – CANADA 0-4
(0-1; 0-1; 0-2)
MARCATORI: 10.36 Cozzolino (C – Boily, Henry); 26.42 Dixon (C – Westlake, Lavin), 30.37 Dunn (C – Cozzolino); 40.29 McGregor (C – Kovacevich, Jacobs-Webb)
ITALIA: Stillitano (Araudo, Kasslatter); Enderle, Rosa, Remotti Marnini, Cavaliere, Radice, Kafmann, Larch, Macrì, Torella, Antochi, Andreoni, Depaoli, Landeros. All. Bianchi.
CANADA: Watson (Kingsmill); Dunn, Henry, Lavin, McGregor, Dixon, Westlake, Boily, Burnett, Cozzolino, Jacobs-Webb, Kovacevich, Armstrong, Halbert, Lelievre. All. Rybalka.
ARBITRO: Lega (Wiest e Brenna).
NOTE. Penalità: Ita, Can. Superiorità: Ita -, Can -. Spettatori:.
