Cani antidroga in azione a Erba: scoperto hashish in un tombino

Fumo (inteso come sostanza illecita) nella zona di Erba (inteso come località). La Guardia di Finanza del comando provinciale di Como ha svolto nello scorso fine settimana una attività di prevenzione di diversi reati con, in particolare, l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti anche con controlli mirati.

Le Fiamme Gialle hanno in tutto fermato e controllato 214 veicoli, 303 persone e 4 esercizi commerciali: in mezzo a questi numeri rientra anche un intervento avvenuto in un bar dell’Erbese frequentato soprattutto da giovani. Grazie all’ausilio dei cani antidroga, i finanzieri hanno scoperto all’interno di un tombino, situato nei pressi del locale, un pacchetto con 30 grammi di hashish, immediatamente sequestrato.

Le attività, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, rientrano nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle di Como al fine di prevenire e reprimere il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani ma anche di contribuire a contrastare la recrudescenza dei fenomeni criminali e assicurare la sicurezza urbana.