Carenza di medici a Solaro, il Comune annuncia l’arrivo di una nuova dottoressa

È in corso l’assegnazione di un nuovo medico di famiglia per il territorio di Solaro. Lo ha comunicato la sindaca Nilde Moretti, facendo il punto sulla situazione della carenza di medici di base in paese dopo un incontro con Asst, al quale hanno partecipato anche l’assessore alle Politiche della Salute Christian Caronno e la responsabile dei Servizi sociali Elisabetta Zazzarini.

Un nuovo medico in arrivo

L’incarico, in attesa di ufficializzazione, sarà provvisorio e servirà a coprire il posto lasciato libero dal dottor Roberto Pizzamiglio, andato in pensione all’inizio dell’anno. I suoi assistiti passeranno automaticamente alla nuova dottoressa, senza necessità di ulteriori adempimenti.

«Posso dire oggi, in attesa di ufficializzazione, che è in corso l’assegnazione di un nuovo medico di famiglia per il territorio di Solaro – ha scritto sul suo profilo Facebook la sindaca Nilde Moretti – Si tratterà di un incarico provvisorio, in sostituzione del dottor Pizzamiglio. Comunicheremo tutti gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune quando avremo conferma di tempi e modalità d’ingresso della nuova dottoressa».

Le soluzioni temporanee per i cittadini senza medico

In attesa dell’ingresso del nuovo medico, l’amministrazione comunale ricorda ai cittadini rimasti senza medico di base che è possibile rivolgersi alla Casa di Comunità di Bollate, in via Piave 20, dove è attivo un Ambulatorio Medico Temporaneo.

Per i residenti del Villaggio Brollo, in particolare per le persone con difficoltà negli spostamenti, è invece operativo l’Ambulatorio Medico Temporaneo di Casa Brollo, attivo una volta alla settimana, il giovedì pomeriggio, su prenotazione.

“Grazie ai volontari”

La sindaca ha voluto ringraziare chi sta garantendo il funzionamento del servizio al Brollo. «Ringrazio i cittadini volontari che stanno gestendo le prenotazioni e il dottor Muddolon che si è reso disponibile – aggiunge la sindaca – Per potenziare questo servizio abbiamo richiesto il supporto di un nuovo medico, nell’ottica di non lasciare sole le persone fragili del Brollo».

Anche su questo fronte, l’amministrazione è in attesa di aggiornamenti da parte di Asst.