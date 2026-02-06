Carezze di mamma e un talento della scrittura protagonisti del venerdì di Radio Materia

Il venerdì su Radio Materia è fatto di carezze di mamme e di talenti della scrittura che profumano di agrumi di Sicilia. Due i nuovi appuntamenti con Soci All Time alle 16,30 e Noise alle 20,00.

Soci All Time 16,30

Avremo con noi Cristina Mirioni, ambasciatrice di Mani di Mamma ODV della provincia di Varese. Le volontarie di questa associazione che ha sede a Reggio Emilia ma è presente in 70 pediatrie in Italia, confezionano corredini minuscoli per bambini nati pretermine nelle Terapie Intensive Neonatali e per i piccolini del Nido.

Noise di Arianna Bonazzi 20,00

Appuntamento coi giovani talenti emergenti che cercano di farsi conoscere. Questa volta la nostra Arianna Bonazzi ha invitato nella nostra radio Lorenzo Giurdanella, giovane autore di Modica che presenta il suo romanzo d’esordio, dal titolo Un’estate, un’opera dai tratti autobiografici che esplora la complessa transizione dall’adolescenza all’età adulta. Lorenzo riflette apertamente sul processo creativo e sulla necessità di abbandonare le ambizioni soffocanti per riscoprire una scrittura autentica e onesta.

