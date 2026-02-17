Carnevale in pasticceria: chiacchiere e dolcezze alla materia del Giorno
L'appuntamento del 18 febbraio con la Materia del Giorno sarà dolcissimo: si parlerà di dolci di carnevale con il noto pasticcere Mariano Massara
Domani pomeriggio 18 febbraio, l’appuntamento con Materia del Giorno sarà dolcissimo.
Protagonista della puntata sarà il Carnevale, o meglio tutto ciò che lo rende irresistibile già dalle prime settimane di febbraio. Chiacchiere, frappe, tortelli, castagnole, bugie — chiamateli come volete a seconda della vostra regione di provenienza — ma non rinunciateci.
A parlarne con Stefania Radman ci sarà Mariano Massara, titolare della Pasticceria SeM – Sara e Mariano di Morazzone, un nome ben noto agli appassionati di dolci in provincia di Varese.
Con lui si parlerà di storia e impasti: tra ricette della tradizione, segreti dell’impasto perfetto e qualche dolcezza “fuori schema”, sarà una chiacchierata — nel vero senso della parola — per celebrare uno dei periodi più allegri e zuccherati dell’anno.
L’appuntamento è per domani alle 16, in diretta sui social di VareseNews e sulla home page del sito.
