Carnevale in Valle 2026: sfilata tra Cuveglio e Cuvio sabato 14 febbraio

Sarà un pomeriggio all’insegna dei colori, della musica e della tradizione quello di sabato 14 febbraio, quando in Valcuvia tornerà l’appuntamento con il “Carnevale in Valle 2026”. In programma una grande sfilata con circa quindici tra carri allegorici e gruppi mascherati, pronta a coinvolgere migliaia di partecipanti e comparse lungo le vie di Cuveglio e Cuvio.

Le Pro Loco dei due Comuni sono già al lavoro per accogliere al meglio la manifestazione, che si concluderà con il gran finale a Cuvio, presso il Parco comunale “Pancera”, cuore della festa.

Il ritrovo per l’avvio della parata è fissato alle 13.30 presso il Centro Commerciale Valcuvia Shop di Cuveglio. La sfilata partirà ufficialmente alle 14 e si snoderà lungo via Aldo Moro, la strada secondaria che collega i due centri commerciali di Cuveglio. Dal Centro Commerciale La Boffalora, il corteo proseguirà poi verso Cuvio, fino all’arrivo al parco comunale.

Qui il Carnevale continuerà nel parco feste con un ricco programma: musica con la Filarmonica Cuviese, i tradizionali tortelli di Carnevale da accompagnare con un bicchiere di vino, oltre a salamini e patatine. A chiudere il pomeriggio, le Pro Loco offriranno anche “Pulenta e luganega”, con polenta bianca e salsiccia.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento, sono previste modifiche alla viabilità. Nel territorio di Cuveglio, via Aldo Moro sarà chiusa al traffico durante il transito della sfilata. Inoltre, nella fascia oraria tra le 14 e le 16, verrà chiusa al traffico anche la SP 45 dir.1, dalla rotonda di Comacchio (frazione di Cuvio) fino all’incrocio tra la SP 45 e via Rossini a Cuveglio.

Un appuntamento atteso, che promette di trasformare la Valcuvia in una grande festa a cielo aperto.