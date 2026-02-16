Carnevale in valle, la pioggia non ferma la festa di Cuvio e Cuveglio
Dubbio fino all’ultimo per il meteo, poi il via: pubblico da record, musica e colori. Presi d’assalto gli stand gastronomici, soprattutto tortelli e polenta e luganiga
La pioggia e il cielo grigio hanno tenuto tutti col fiato sospeso fino a pochi minuti prima del via, ma alla fine il Carnevale in Valle di Cuvio e Cuveglio si è svolto regolarmente, come da programma. Gli organizzatori hanno valutato fino all’ultimo se far partire o meno la sfilata, poi la decisione: si parte. Solo qualche minuto di ritardo alla partenza, e la festa ha potuto prendere vita.
E il pubblico non è mancato: sold out di presenze, con tanta gente lungo il percorso come nelle migliori edizioni. Un vero tripudio di musica, colori e allegria, con maschere, gruppi e carri capaci di accendere l’atmosfera nonostante il maltempo.
Grande successo anche per la parte gastronomica: gli stand sono stati letteralmente presi d’assalto, con lunghe code soprattutto per i piatti più richiesti, tortelli in testa, seguiti da polenta e luganiga.
Un’edizione che, nonostante le nuvole e la pioggia, si è confermata un appuntamento amatissimo e capace di trasformare la valle in una grande festa collettiva.
