Carnevale in valle, la pioggia non ferma la festa di Cuvio e Cuveglio

La pioggia e il cielo grigio hanno tenuto tutti col fiato sospeso fino a pochi minuti prima del via, ma alla fine il Carnevale in Valle di Cuvio e Cuveglio si è svolto regolarmente, come da programma. Gli organizzatori hanno valutato fino all’ultimo se far partire o meno la sfilata, poi la decisione: si parte. Solo qualche minuto di ritardo alla partenza, e la festa ha potuto prendere vita.

E il pubblico non è mancato: sold out di presenze, con tanta gente lungo il percorso come nelle migliori edizioni. Un vero tripudio di musica, colori e allegria, con maschere, gruppi e carri capaci di accendere l’atmosfera nonostante il maltempo.

Grande successo anche per la parte gastronomica: gli stand sono stati letteralmente presi d’assalto, con lunghe code soprattutto per i piatti più richiesti, tortelli in testa, seguiti da polenta e luganiga.

Un’edizione che, nonostante le nuvole e la pioggia, si è confermata un appuntamento amatissimo e capace di trasformare la valle in una grande festa collettiva.