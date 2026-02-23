Castelseprio al centro dell’intesa tra Regione e Università Cattolica per valorizzare i Longobardi

Castelseprio al centro di un nuovo progetto per valorizzare l’eredità longobarda in Lombardia. Regione Lombardia e Università Cattolica del Sacro Cuore hanno siglato un accordo di collaborazione con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio legato a questo popolo, con iniziative scientifiche, editoriali e divulgative che avranno proprio nel sito varesino uno dei punti di riferimento.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato lo schema di intesa che guiderà le attività nel triennio 2026-2028, stanziando 120mila euro per sostenere i progetti.

Un evento culturale a Castelseprio

Tra gli obiettivi dell’accordo figura l’organizzazione di un evento di approfondimento e divulgazione culturale da realizzare a Castelseprio, nel cuore del sito Unesco seriale «I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)».

Il complesso monumentale che comprende la chiesa di Santa Maria foris portas, il castrum con la torre e il monastero di Torba rappresenta infatti uno dei simboli della presenza longobarda in Lombardia e in Italia.

Accanto all’iniziativa varesina sono previsti un convegno internazionale con pubblicazione degli atti, la realizzazione di una mostra dedicata al mondo longobardo, la pubblicazione di studi e ricerche, la riedizione digitale del volume “I longobardi in Lombardia” e collaborazioni con atenei italiani e stranieri per progetti di ricerca e attività formative.

Una rete tra istituzioni e centri studi

L’intesa punta anche a rafforzare la sinergia con il Centro Studi Longobardi, realtà partecipata da Regione Lombardia, e a collaborare con l’Associazione per la storia della Chiesa bresciana, il periodico “Brixia sacra” e la Fondazione Cogeme di Rovato.

Tra le azioni previste anche proposte legate alla cosiddetta “civiltà dell’acqua” in Lombardia e la valorizzazione di altri siti di rilievo storico-culturale come il Museo Piamarta e il complesso monastico di San Salvatore – Santa Giulia a Brescia.

Le parole dell’assessore Caruso

«L’accordo con l’Università Cattolica e la sinergia con il Centro Studi Longobardi, realtà partecipata da Regione Lombardia – rinnova e rinforza una sinergia già in atto su questo come su altri temi centrali che riguardano la promozione del patrimonio culturale lombardo: il contributo dell’ateneo è fondamentale per dare concretezza a progettualità importanti» – Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia -.

«Nello specifico, diffondere e valorizzare la testimonianza longobarda in Lombardia significa riappropriarci di un tassello cruciale della nostra storia, anche considerando che il nome del nostro territorio deriva da questo popolo germanico che ha lasciato, lungo la penisola, una rilevante impronta culturale, artistica, politica e religiosa» – Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia -.

Con questo accordo, Castelseprio si conferma così uno dei luoghi simbolo della memoria longobarda in Lombardia, destinato a diventare sempre più punto di riferimento per studi, eventi e percorsi di valorizzazione culturale.