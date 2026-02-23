“Catene invisibili e corpi ribelli”, la voce delle Associazioni di Persone disabili in Filosofarti

Le associazioni di persone con disabilità, cronicità e fragilità, impegnate per il diritto alla salute ed alla inclusione sociale (ricordiamo la manifestazione di 2000 persone di tre anni fa), sono da sempre attive anche nella promozione di una nuova cultura della salute con eventi pubblici e di formazione.

Anche quest’anno in FILOSOFARTI 2026 “NODO/RETI” continua il percorso sul tema dell’abilismo (l’oppressione strutturale della nostra società nei confronti delle persone disabili), riproposto all’interno del Progetto “ConTatto: verso nuove relazioni” (promosso da ASPI, AFPD, DI21, Centro Anziani di Cassano Magnago e sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto) con l’evento di

Giovedì 26 febbraio 2026, ore 21 – Sala Planet – Il Melo, Via Magenta 3 Gallarate serata inclusiva: conferenza più musica live, protagoniste Marina Cuollo, Giorgia Meneghesso e Marta Zaro

Davide Pamio al pianoforte e Francesca Faroni interprete LIS.

“Catene invisibili e corpi ribelli” ci interrogherà sulla nostra idea “della disabilità”. Imbrigliati da pregiudizi di cui non siamo consapevoli, immersi in una cultura intessuta di pregiudizi che inquinano le nostre relazioni e creano oppressioni invisibili, proveremo a decostruire e mettere in luce l’oppressione sistemica dell’abilismo per una consapevolezza che scioglie i nodi e crea nuove connessioni.

La serata è a cura di: Ass. Parkinson Insubria Cassano M.go, AISLA Varese, Ass. Amici Centro Sclerosi Multipla Gallarate, AUSER Insieme Gallarate, Ass. +DI21 odv Cassano M.go, Circolo ACLI “A. Grandi” Gallarate, IL SEME Soc. Coop. Sociale Cardano al C., Unione It. Lotta alla Distrofia Muscolare Varese, Varese Alzheimer Gruppo di Gallarate

per esigenze specifiche info@filosofarti.it