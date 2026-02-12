Ceriano Laghetto
Ceriano Laghetto, al Centro Dal Pozzo arriva “Il Circo di Carnevale”
Domenica 15 febbraio un pomeriggio dedicato ai bambini con laboratorio di giocoleria guidato da un’istruttrice professionista, tra prove circensi e creazione di una pallina fai-da-te
La Consulta Dal Pozzo di Ceriano Laghetto invita bambini e famiglie a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio all’insegna della fantasia e delle arti circensi. Domenica 15 febbraio, dalle 14.45 alle 17, al Centro Civico andrà in scena “Il Circo di Carnevale”, un laboratorio creativo pensato per i più piccoli.
L’iniziativa unisce il clima festoso del Carnevale alla scoperta del mondo del circo, con attività guidate. Protagonista del pomeriggio sarà Marta, istruttrice professionista, che accompagnerà i bambini in una manipolazione guidata tra diversi oggetti di giocoleria. Ogni bambino potrà anche creare una pallina da giocoleria fai-da-te da portare a casa. Sono consigliate le calze antisciivolo.
Il laboratorio prevede anche una merenda insiene.
La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione contattando Alice al 342 1119467 o Sara al 347 3460315.
Foto di Alex Agrico da Pixabay