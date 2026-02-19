Cerimonia di chiusura dei Giochi: il Tricolore affidato a Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto

Saranno due delle medaglie d’oro a queste olimpiadi trionfali a portare la bandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina, prevista domenica sera (22 febbraio) all’Arena di Verona. Il CONI ha scelto Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto nel ruolo di portabandiera nel momento che mette fine a un’edizione incredibile a livello di successi.

Vittozzi, 31enne di Pieve di Cadore, ha riscritto la storia del biathlon azzurro vincendo la prima medaglia d’oro individuale nella storia di questa disciplina (nella gara a inseguimento) cui ha aggiunto l’argento nella staffetta mista. Una campionessa scelta anche come simbolo per la sua storia recente: un infortunio le fece infatti perdere tutta la stagione 2024-25.

Davide Ghiotto, vicentino di 32 anni, è invece un’eccellenza del pattinaggio di velocità e ha appena conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre insieme a Giovannini e Malfatti, un risultato che all’Italia mancava da Torino 2006.

La scelta di una coppia mista, di due campioni olimpici, per la sfilata conclusiva – spiega il comunicato del CONI – sottolinea ancora una volta i valori di equilibrio e rappresentatività che hanno caratterizzato questa delegazione, capace di raccogliere finora 26 podi e di trasformare Milano Cortina 2026 nell’edizione olimpica invernale più vincente di sempre per i colori azzurri.