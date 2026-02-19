Cerimonia di chiusura dei Giochi: il Tricolore affidato a Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto
Il CONI ha scelto i portabandiera per l'evento di chiusura all'Arena di Verona: due medaglie d'oro di questa edizione trionfale delle Olimpiadi casalinghe
Saranno due delle medaglie d’oro a queste olimpiadi trionfali a portare la bandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina, prevista domenica sera (22 febbraio) all’Arena di Verona. Il CONI ha scelto Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto nel ruolo di portabandiera nel momento che mette fine a un’edizione incredibile a livello di successi.
Vittozzi, 31enne di Pieve di Cadore, ha riscritto la storia del biathlon azzurro vincendo la prima medaglia d’oro individuale nella storia di questa disciplina (nella gara a inseguimento) cui ha aggiunto l’argento nella staffetta mista. Una campionessa scelta anche come simbolo per la sua storia recente: un infortunio le fece infatti perdere tutta la stagione 2024-25.
Davide Ghiotto, vicentino di 32 anni, è invece un’eccellenza del pattinaggio di velocità e ha appena conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre insieme a Giovannini e Malfatti, un risultato che all’Italia mancava da Torino 2006.
La scelta di una coppia mista, di due campioni olimpici, per la sfilata conclusiva – spiega il comunicato del CONI – sottolinea ancora una volta i valori di equilibrio e rappresentatività che hanno caratterizzato questa delegazione, capace di raccogliere finora 26 podi e di trasformare Milano Cortina 2026 nell’edizione olimpica invernale più vincente di sempre per i colori azzurri.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.