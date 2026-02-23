Che cosa sappiamo davvero di Gesù? Squizzato presenta il suo “Sovversivo di Nazareth”

La conferenza è in programma mercoledì 25 alle ore 18 all’Università Cittadina per la Cultura Popolare, occasione di confronto e approfondimento a partire dall’ultima pubblicazione di Gilberto Squizzato.

Che cosa sappiamo veramente di Gesù di Nazareth? È questo il titolo intrigante della conferenza in programma mercoledì 25 alle ore 18 all’Università Cittadina per la Cultura Popolare, occasione di confronto e approfondimento a partire dall’ultima pubblicazione di Gilberto Squizzato.

Nel 2025, per Gabrielli Editore, l’autore ha dato alle stampe il volume Il sovversivo di Nazareth. La conversione dell’operaio che non voleva essere il Messia, un saggio impegnato e provocatorio che si propone come un’indagine storica rigorosa alla ricerca del Gesù reale, al di là delle stratificazioni religiose e dei travisamenti moralistici del suo Vangelo.

Il libro affronta una serie di interrogativi centrali e spesso controversi. Gesù venne al mondo per interpretare un copione scritto “nell’alto dei cieli” o costruì faticosamente la propria identità umana, come ogni altro uomo? Fu consapevole fin dall’inizio della propria missione oppure maturò la coscienza del proprio ruolo solo al momento del battesimo nel Giordano, attraverso una radicale conversione personale?

E ancora: perché scelse Cafarnao come centro della sua azione pubblica? Fu davvero lui a chiamare i Dodici o fu un primo nucleo di spiriti inquieti della turbolenta Galilea a riconoscerlo come guida di un movimento di opposizione? Quale fu il ruolo delle donne all’interno di quel gruppo? Gesù volle davvero proclamarsi Messia di Israele sin dall’inizio? E che cosa significava, in termini concreti, l’annuncio del “Regno di Dio”: una promessa ultraterrena o un progetto sociale e politico capace di scuotere gli equilibri della Palestina del tempo?

Non manca l’analisi degli aspetti più spinosi: il movimento dei “gesuani” fu esclusivamente pacifico o presentò anche tratti di cospirazione antiromana? E perché, durante l’Ultima Cena, Gesù avrebbe invitato i suoi a procurarsi una spada?

Il saggio di Squizzato si presenta così come un duplice percorso: da un lato un viaggio appassionante tra i nodi irrisolti della ricerca biblica contemporanea, con alcune proposte interpretative dell’autore; dall’altro un’accurata ricostruzione geostorica dei territori attraversati dal “sovversivo” e un’analisi socioeconomica della Palestina dei primi decenni dell’era cristiana, allora sotto il controllo di Erode Antipa per conto dell’Impero romano.

A dialogare con l’autore sarà il professor Alberto Colombo, già docente di filosofia nei licei gallaratesi, psicoanalista e attento studioso delle dinamiche interne alla Chiesa cattolica. Il confronto sarà arricchito dalle domande dei soci e del pubblico, in un incontro che si preannuncia particolarmente stimolante per chi desideri interrogarsi, con sguardo critico e documentato, sulla figura storica di Gesù di Nazareth.

Gilberto Squizzato (1949), giornalista, autore e regista televisivo. Per la RAI girato inchieste, reportage, documentari sceneggiati e inventato la formula del real movie (Pianeta est, I racconti del 113, I racconti di Quarto Oggiaro, Atlantis, La città infinita, Il tunnel). Ha realizzato l’hystory fiction L’uomo dell’argine dedicata alla figura di don Primo Mazzolari e creato la serie tv Suor Jo, i gialli dell’anima. Ha insegnato al Master di giornalismo dell’Università Statale di Milano e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Dopo aver pubblicato Libera Chiesa e La tv che non c’è, è stato scoperto nell’inedito ruolo di “teologo di frontiera” dall’editore Gabrielli che ha dato alle stampe queste sue opere: Il miracolo superfluo, Il dio che non è Dio, Se il cielo adesso è vuoto, Sussurri e grida.