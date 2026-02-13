Che fare con i bambini nel weekend del 13, 14 e 15 febbraio a Varese e nel Varesotto

Anticipano il rito ambrosiano decine di sfilate di carnevale in questo weekend di San Valentino, dove i bambini sono più attratti da coriandoli che non dai cuoricini. In programma anche spettacoli, laboratori a tema e manifestazioni di piazza.

STORIE E SPETTACOLI

BESOZZO – Interattivo e divertente nello smantellare il meccanismo dei pregiudizi, lo spettacolo I lupi sono cattivi solo nelle favole di Lagrù ragazzi, va in scena domenica pomeriggio al Teatro Duse per la rassegna Pomeriggi da favola – L’evento

BUSTO ARSIZIO – La compagnia L’Arca di Noe porta in scena lo spettacolo Fantastica…mente ispirato a Gianni Rodari domenica pomeriggio al Teatro Sant’Anna per l’ultimo appuntamento della rassegna Teatro Family – Lo spettacolo

VARESE – Domenica 15 febbraio, l’Auditorium San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio si trasforma nel regno della fantasia con lo spettacolo Favoland, un viaggio emozionante che unisce l’arte circense al fascino dei grandi miti dell’infanzia – Scopri di più

VARESE – Domenica 15 febbraio alle ore 15 al Cinema Nuovo torna CinemaKids con La piccola Amelie, film d’animazione per tutta la famiglia originale, poetico e letteralmente spaziale – Il film

CUVEGLIO – Riparte sabato mattina “English Storytime”, il ciclo di incontri dedicato alla lettura di fiabe e racconti in lingua inglese con madrelingua americana per bambini dai 4 anni in su. Partecipazione gratuita – Come partecipare

VENEGONO INFERIORE – ORIGGIO – SOMMA LOMBARDO – CARDANO AL CAMPO – SAMARATE – Biblioteche aperte ai bambini piccolissimi, fino ai 6 anni di età sabato con i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – L’iniziativa

LABORATORI

CERIANO LAGHETTO – Domenica 15 febbraio al Centro civico Dal Pozzo arriva “Il Circo di Carnevale”, un pomeriggio dedicato ai bambini con laboratorio di giocoleria guidato da un’istruttrice professionista, tra prove circensi e creazione di una pallina fai-da-te- Qui tutte le info

INARZO – Maschere in natura è il laboratorio creativo in programma domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia per costruire divertenti travestimenti a partire da materiali naturali – Come partecipare

GALLARATE – Sabato pomeriggio la Biblioteca invita i bambini delle primarie – e le loro famiglie – a partecipare a una Festa degli innamorati in maschera, leggendo insieme bellissime storie su due temi molto piacevoli, ispirati alle ricorrenze di San Valentino e del Carnevale. A seguire laboratorio creativo a tema –La locandina

SFILATE DI CARNEVALE

BESANO – Carnevale in edizione notturna Besano sabato 14 febbraio. Si parte alle 16 e si finisce con giochi e street food all’area feste – Il programma

BODIO LOMNAGO – Domenica 15 febbraio, a partire dalle 14.30, prende il via il corteo mascherato che da Lomnago raggiunge Bodio, seguito da uno spettacolo circense e da attività al Parco dei Pioppi. – Qui il programma

BUGUGGIATE – Il Carnevale 2026 si veste di ghiaccio e neve con “No Frost”, un’edizione interamente dedicata agli sport invernali, protagonisti anche sulla scena internazionale con le Olimpiadi di Milano Cortina. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio, con la tradizionale sfilata in maschera che animerà le vie del paese a partire dalle 14.30. – Qui il programma

CASSANO MAGNAGO – Lo spettacolo del Carnevale è una grande sfilata capace di raccontare anche una storia (o forse due) con 500 tra bambini, figuranti e volontari, per un grande show all’aperto che sfilerà domenica 15 febbraio – Qui tutte le info

CASTELLETTO TICINO – Sabato 14 febbraio alle 15.00 ritrovo in Piazza Fratelli Cervi davanti al Comune. A seguire sfilata dei bimbi in passerella davanti al Comune, con divertimento e intrattenimento per tutti – Il programma

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 15 febbraio le strade del paese si riempiono di colori e musica per Castiglione in maschera. Il ritrovo per la sfilata è fissato per le 14.30 all’Oratorio. Dopo la sfilata festa e chicchiere per tutti – Qui tutte le info

CASTRONNO – Carri allegorici in sfilata sabato 14 febbraio con la speranza che il meteo sia favorevole. In caso di maltempo, sono già previste due date di recupero: domenica 15 febbraio o, in ultima istanza, sabato 21 febbraio – Qui il programma

CUVIO E CUVEGLIO – L’appuntamento con il Carnevale Valcuviano è per sabato 14 febbraio. Si parte alle 14,00 dal Centro commerciale di Cuveglio e si arriva al Parco Pancera di Cuvio dove si farà festa tortelli, dolci, vino per concludere con polenta e luganega per tutti – Qui tutte le info

LAVENA PONTE TRESA – Il Carnevale Tresiano inizia sabato 14 con la consegna delle chiavi della città a Re Guzz e Regina Piota e poi la sfilata nel pomeriggio e in serata la festa in piazza con dj set – Qui tutto il programma

MALNATE – Domenica pomeiggio il Carnevale è “Tra miti e leggende… a spasso sul monte Olimpo”, tra divinità ed eroi, con una caccia al tesoro per le vie del centro e la sfilata dei carri allegorici realizzati con il Liceo artistico Frattini. Partenza alle 14 da piazza San Martino – Qui il programma

OLGIATE OLONA – Il Carnevale torna con un ricco programma pensato per bambini, famiglie e gruppi mascherati, con tre appuntamenti, A partire da domenica 15 febbrao co la tradizionale sfilata, questa volta dedicata al tema Sport invernali, con o senza neve” – Il programma

SAMARATE – La nuova edizione di Mascherem Samara tücc insema domenica pomeriggio la tradizionale sfilata organizzata dal Comitato del Carnevale. Il ritrovo è fissato per le 13.30 davanti alla chiesa di Verghera – Qui tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Domenica 15 febbraio la sfilata di carnevale a tema olimpiadi Campioni del Divertimento, con ritrovo alle 13.40 in piazzale Dell’Acqua – Il programma

VARESE – Domenica pomeriggio grande festa di carnevale con sfilata dall’oratorio di Valle Olona a quello di San Fermo, dove la festa in maschera prsegue fino a sera – Qui tutti i dettagli

VARESE – Nel pomeriggio del 14 febbraui parte dalla stazione il corteo che raggiungerà Palazzo Estense, dove il sindaco consegnerà simbolicamente le chiavi della città al Re Bosino. Si inaugura così la settimana de Crnevale Bosino che culmina nella tradizionale sfilata di cari e gruppi mascherati in centro città sabato 21 febbraio – Qui tutte le informazioni

FESTE DI CARNEVALE

SARONNO – Domenica 15 febbraio l’Oratorio Prealpi di Saronno si trasformerà in un piccolo villaggio olimpico per festeggiare il Carnevale insieme a bambini, ragazzi e famiglie. L’appuntamento è con il “Carnevale Olimpico in Oratorio”, un pomeriggio di giochi, musica e animazione – I dettagli

GAVIRATE – Il Carnevale gaviratese è na festa per i più piccoli domenica in piazza Repubblica, dalle 14.30 alle 17.30 – I dettagli

INDUNO OLONA – Sabato 14 febbraio il parco comunale di via Gian Pietro Porro ospiterà il Carnevale Indunese, un evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, tra giochi, spettacoli e musica dal vivo – Qui tutte le info

VERGIATE – Domenica 15 e sabato 21 febbraio si svolgono le tradizionali sfilate di carri allegorici per le vie di Vergiate, Corgeno, Cuirone, Cimbro e Sesona, con feste finali all’oratorio. Il tema di quest’anno sono videogiochi e ogni frazione interpreta a modo suo l’universo digitale – Qui tutti i dettagli

ALTRI EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Due giorni di spettacoli con artisti di strada e circo contemporaneo per le strade e nelle piazze del centro sabato e domenica per il debutto di Olympic Fringe Festival, una festa di sport e cultura promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio in occasione delle Olimpiadi – Il programma

TRADATE – Il nuovo Vaggio tra Natura e Spazio al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta nel pomeriggio di domenica 15 febbraio accoglie i bambini tra esplorazioni in natura e del Sistema solare – l’Evento

VARESE – Sabato 14 febbraio a Varese un presidio pubblico chiamato Il rumore delle pentole vuote invita cittadini e cittadine a unirsi per richiamare l’attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza attraverso un momento di solidarietà e visibilità in piazza – Qui tutte le info

MAMMA E PAPÀ

CASTRONNO – Lo stendipanni si fa chic per San Valentino, a Materia, sabato pomeriggio. Abiti ed oggetti usati ma in ottimo stato saranno esposti dalle Mamme in Cerchio di Azzate per raccogliere fondi per progetti sociali a sostegno della maternità – Tutte le info

RAGAZZI – Guardare al futuro degli adolescenti con fiducia, creando spazi di ascolto e sostegno concreti dove i ragazzi possano fare esperienza di una dimensione aggregativa sana e accogliente. Questo è Kitai, il nuovo progetto per il benessere psicologico degli adolescenti attivo in provincia di Varese a partire dagli hub di comunità di Besozzo, Cunardo, Luino e Vergiate – I dettagli

PER TUTTI – Si entra in pieno nel clima del Carnevale, ma è anche il fine settimana della festa di San Valentino. E non mancano le iniziative di solidarietà – Che fare nel weekend