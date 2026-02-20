Che fare con i bambini nel weekend del 20, 21 e 22 febbraio a Varese e nel Varesotto

Atteso da tutti i bambini, sfila finalmente nel weekend il Carnevale Ambrosiano, con decine di eventi tra Varese e provincia. In programma anche spettacoli con attori, burattini e pupazzi nei teatri o circensi e acrobati per le strade. E poi qualche esplorazione, una gara in bicicletta, laboratori e una speciale festa di compleanno per Pippi Calzelunghe.

STORIE E SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Come si raggiunge un sogno? Il mago di Oz lo racconta ai bambini nello spettacolo in programma domenica pomeriggio al Teatro Bosco – Lo spettacolo

VARESE – Fagiolino è protagonista dello spettacolo L’albero dei segreti che chiude la rassegna Burattini in città al Miv domenica mattina alle ore 9.45 e alle 11.30 con una rivisitazione del mito della Bella addormentata – Leggi qui

CUVEGLIO – Nuovo appuntamento abato mattina “English Storytime”, il ciclo di incontri dedicato alla lettura di fiabe e racconti in lingua inglese con arte terapeuta madrelingua americana per bambini dai 4 anni in su. Partecipazione gratuita – Come partecipare

SAMARATE – LA Biblioteca si trasforma in Villa Villacolle sabato mattina per una speciale festa di compleanno: Aguri Pippi Calzelnghe, che compie 80 anni. Per l’occasione letture e un laboratorio creativo –La locandina

TRADATE – ROVELLO PORRO – SOLBIATE ARNO – CISLAGO – BUSTO ARSIZIO – Biblioteche aperte ai bambini piccolissimi, fino ai 6 anni di età sabato con i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – Scopri di più

SFILATE DI CARNEVALE

ANGERA –Sabato 21 febbraio parte alle 14.30 dal piazzale delle scuole di Angera l’allegro Corteo mascherato che attraverserà la città per dirigersi verso il pratone, l’area sul lungolago che farà da scenario alla seconda parte della manifestazione – Qui i dettagli del programma

ARCISATE – Appuntamento sabato 21 febbraio al Parco Lagozza per un’inedita edizione del Ciumm, il Carnevale che sfila al mattino guidato dall magia circense, a partire da via della Vittoria con i carri allegorici, seguiti a ruota dai gruppi a piedi. Enel pomeriggio si fa festa nel parco – Qui tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Aperto dalle maschere della tradizione, sabato 21 febbraio c’è la Grande sfilata di Carnevale – Qui il programma

GALLARATE – Gallcarnaval è l’appuntamento con il carnevale gallaratese che animerà il centro città sabato 21 febbraio con la tradizionale sfilata – Qui tutto il programma

GERENZANO – Appuntamento in piazza Mercato e all’Oratorio San Filippo Neri sabato per un pomeriggio fatto sfilata, festa e spettacolo di magia per un Carnevale super divertente – L’evento

GOLASECCA – Sabato 21 febbraio la Pro Loco, con il patrocinio del Comune, organizza il Carnevale Golasecchese, la giornata di festa che mette al centro il divertimento dei più piccoli a partire dalla sfilata a tema Fattoria degli animali – Il programma

GORLA MINORE – Colori, maschere e fantasia tornano a riempire le strade di Gorla Minoresabato 21 febbraio. Il ritrovo per la Sfilata in maschera è fissato per le 14 con partenza dalla ex Tripperia di via Matteotti 70 – Qui tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – La sfilata pomerdiana di sabato in centro paese chude il Carnevale Lavenese. Il momento clou della manifestazione inizierà alle ore 15, arricchita dal tradizionale “Concorso delle Mascherine”, dove una giuria di artisti premierà le creazioni più originali – L’iniziativa

LOCATE VARESINO – Carnevale con sfilata e premi sabato 21 febbraio con ritrovo in oratorio, sfilata per le vie del paese e spettacolo per grandi e piccoli – L’evento

MORNAGO – Sabato 21 febbraio, le strade di Mornago torneranno a riempirsi di colori e suoni per la sfilata più attesa dell’anno. La partenza è fissata per le ore 14:00 presso il parcheggio di via De Amicis – Qui tutte le info

OLGIATE OLONA – Sport invernali, con o senza neve è il tema di questo Carnevale 2026 che si chiude sabato con la sfilata di carri e maschere lungo le vie del paese dal Gerbone al Buon Gesù – Il programma dettagliato

SANGIANO – Domenica 22 febbraio, dalle 11.30 inizia la Festa più colorata dell’anno con la sfilata per le vie del centro: il primo evento che apre ufficialmente il calendario 2026 della Pro Loco – Leggi qui

SARONNO – Grande parata pomeridiana sabato a tema Alice nel paese… Giochi di carte, scacchi e fantasia! L’evento trasformerà le vie della città in un mondo incantato. Partenza della sfilata alle 14.30 da via Sabotino – Scopri di più

SOLARO – Sabato il Carnevale è No Frost con la sfilata per le vie del centro e festa in oratorio con uno spettacolo di magia e la premiazione delle maschere più belle – L’iniziativa

VARESE – Il Carnevale Bosino si chiude sabato 21 febbraio con la tradizionale sfilata di carri e gruppi mascherati per le vie del centro, coronata dall’atteso discorso in dialetto del Re Bosino – Qui tutte le info

VERGIATE – Il Carnevale sfila sabato 21 febbraio per le vie di Vergiate, Corgeno, Cuirone, Cimbro e Sesona, con partenza da piazza Matteotti. Il tema di quest’anno sono videogiochi e ogni frazione interpreta a modo suo l’universo digitale – Qui tutti i dettagli

FESTE DI CARNEVALE

VARESE – Famiglie in maschera per la prima Domenica dello Yak 2026 alla piramide di piazza De Salvo nel pomeriggio del 22 febbraio. In programma una performance teatrale e laboratori, Partecipazione gratuita – L’evento

VERGIATE – Una cena in maschera venerdì sera festeggia il Carnevale in Oratorio – Come partecipare

SARONNO – Venerdì pomeriggio si fa festa nel giardino di Villa Gianetti con il concorso delle mascherine e uno spettacolo di clown e magia – L’iniziativa

BRUSIMPIANO – Si festeggia il Carnevale con una giornata pensata per grandi e piccoli, tra pranzo in compagnia, spettacoli e musica, L’appuntamento è per sabato 21 febbraio in Piazza del Lago, a partire dalle 12 – Qui tutte le info

ALTRI EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Due giorni di spettacoli con artisti di strada e circo contemporaneo per le strade e nelle piazze del centro sabato e domenica per il debutto di Olympic Fringe Festival, una festa di sport e cultura promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio in occasione delle Olimpiadi – Il programma

TRADATE – Il nuovo Vaggio tra Natura e Spazio al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta nel pomeriggio di domenica 15 febbraio accoglie i bambini tra esplorazioni in natura e del Cosmo, dalle nebulose ai buchi neri- l’Evento

SOMMA LOMBARDO – Domenica 22 febbraio al Campo Sportivo Mossolani prende il via il circuito Short Track 2026 con la prima prova stagionale riservata alle categorie Giovanissimi e PG su un percorso tecnico di 350 metri tra velocità e adrenalina – L’iniziativa

LABORATORI

CUVEGLIO – Aperte le iscrizioni al nuovo Laboratorio di falegnameria gratuito per ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Creatività e manualità, concentrazione e soddisfazione nel corso è promosso dal Pargolario nel quadro del progetto Aperti a tutti che si svolgerà nei venerdì pomeriggio in Oratorio dal 27 febbraio – Come partecipare

ORIGGIO – Libri in maschera sabato mattina in biblioteca con tante letture e un lavoretto a tema per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Chiamami adulto è il titolo dell’incontro per genitori con figli adolescenti con il noto psicologo Matteo Lancini che spiega come relazionarsi con gli adolescenti. ppuntamento mercoledì 25 febbraio all’Oratorio della Brunella. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

RAGAZZI – Guardare al futuro degli adolescenti con fiducia, creando spazi di ascolto e sostegno concreti dove i ragazzi possano fare esperienza di una dimensione aggregativa sana e accogliente. Questo è Kitai, il nuovo progetto per il benessere psicologico degli adolescenti attivo in provincia di Varese a partire dagli hub di comunità di Besozzo, Cunardo, Luino e Vergiate – I dettagli

PER TUTTI – Coriandoli, macherine e stelle filanti colorano tutta la provincia con le sfilate del Carnevale. Al CAI di Varese tornano i “Venerdì del Parco”. Luino riflette sul ruolo delle donne nello sport con Noemi Cantele e Morena Tartagni – Che fare nel weekend