Che fare con i bambini nel weekend del 27 e 28 febbraio e 1 marzo a Varese e nel Varesotto

Diverse escursioni in programma in questo weekend a cavallo tra febbraio e marzo raccontano di una grande voglia di primavera e di pace, con la quarta edizione della Piccola marcia per la Pace, dalla Carte del Ciliegio ai Calipolis, lungo il fiume Olona.

Non mancano spettacoli, proposte di cinema e laboratori dove i volumi si fanno importanti, tra falegnameria e architettura. Diversi anche gli incontri dedicati ai genitori.

EVENTI

CASTELLANZA – FAGNANO OLONA – Sabato pomeriggio torna la Piccola Marcia della Pace, un cammino lungo la Valle Olona per dire “Non c’è pace senza diritti”. Promossa da In cammino per la pace, la manifestazione parte dalla Corte del Ciliegio e attraversa la ciclabile fino all’Approdo di Calipolis con testimonianze, canti e un momento conviviale – Tutti i dettagli

LEGNANO – Una giornata di porte aperte sabato per scoprire in anteprima il museo dei bambini di Legnano, ribattezzato Kimu. Sarà possibile entrare negli ex bagni pubblici di via Pontida, e visitare le stanze restaurate per ospitare il Kids Museum in attesa dell’inaugurazione vera e propria. L’apertura è fissata alle 10.30 con visite guidate e l’animazione con le bolle giganti – Qui tutte le info

ESCURSIONI

BRINZIO – Sabato mattina il borgo di Brinzio ospita un’escursione dedicata alle famiglie e a chiunque desideri immergersi in un percorso che intreccia natura, territorio e tradizioni popolari – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Alla scoperta degli anfibi con le Gev Insubria Olona. Ritrovo presso Santuario della Madonnetta a Gornate Olona. Percorso ad anello di circa 4 km, adatto ai bambini dai 6 anni – L’iniziativa

TRADATE – Il nuovo Vaggio tra Natura e Spazio al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta nel pomeriggio di domenica 15 febbraio accoglie i bambini tra esplorazioni in natura e del Cosmo, con Missione Marte in Ecoplanetario per piccoli astronauti – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Sabato 28 febbraio la co-curatrice della mostra in corso a Palazzo Cicogna guiderà le famiglie alla scoperta di progetti e architetture di Enrico Castiglioni – Come partecipare

ARONA (VB) – Domenica riapre il San Carlone con due visite guidate, alle ore 10 e 14.30, a 35 metri di altezza. Dal percorso interno alla terrazza ai piedi della statua, fino al giardino botanico compreso nel biglietto – Qui tutte le info

STORIE E SPETTACOLI

BESOZZO – Domenica al Teatro Duse arriva il Fantasma di Canterville, spettacolo della compagnia Viaggiatorinsogno per tutta la famiglia. L’iniziativa è promossa dal Comitato Genitori della scuola “Quaglia”. Prenotazione obbligatoria – Lo spettacolo

LEGNANO – Domenica 1 marzo per Piccoli Palchi va in scena Pangu e Nukua e il mito della creazione. Lo spettacolo animativo a cura della Scuola Teatro Junior per famiglie si terrà alla Scuola G Deledda – L’evento

LEGNANO – Al teatro Tirinnanzi domenica 1 marzo va in scena lo spettacolo che narra le vicende di Pippi Calzelunghe, una bambina assolutamente fuori dagli schemi e dei sui amici attraverso i suoi occhi sbarazzini e spensierati – Qui tutte leinfo

BUSTO GAROLFO – Domenica 1 marzo alle ore 16, nell’Aula Magna della Scuola Caccia, ci sarà lo spettacolo Le belle favole – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – LONATE POZZOLO – LUINO – CASSANO MAGNAGO– Biblioteche aperte ai bambini piccolissimi, fino ai 6 anni di età sabato con i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – Scopri di più

CINEMA

CITTIGLIO – Sabato pomeriggio in Sala Consiliare c’è la proiezione in anteprima del cortometraggio Vieni al Museo Binda. Alla presentazione saranno presenti i veri protagonisti delle riprese, i bambini della Scuola Primaria “Gianoli” di Laveno Mombello – Qui tutte le info

VARESE – Domenica pomeriggio SpongeBob torna al cinema a Varese con un’avventura da pirati per CinemaKids, tra mostri e leggende alla ricerca del mitico Olandese Volante – Leggi qui

RHO – All’ Auditorium comunale Reina nel weekend sarà proiettata la Piccola Amelie, animazione che racconta i una bambina belga nata e cresciuta in Giappone, che nei primi anni osserva il mondo in silenzio, immobile, come se fosse una divinità distaccata dalla realtà – Il film

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – Detective d’architettura è la speciale visita gioco gratuita in programma domenica pomeriggio per ragazzi tra 9 e 12 anni alla scoperta degli edifici di Richino Castiglioni, cui è dedicata la mostra allestita a Palazzo Cicogna – L’iniziativa

CUVEGLIO – Aperte le iscrizioni al nuovo Laboratorio di falegnameria gratuito per ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Creatività e manualità, concentrazione e soddisfazione nel corso è promosso dal Pargolario nel quadro del progetto Aperti a tutti che si svolgerà nei venerdì pomeriggio in Oratorio dal 27 febbraio – Come partecipare

CASTIGLIONE OLONA – Venerdì pomeriggio la Biblioteca civica Battaini invita i bambini per Passeggiando nel bosco, letture a cura del gruppo Voci di carta seguite da un simpatico laboratorio a tema. Partecipazione è gratuita – L’evento

MAMMA E PAPÀ

LUINO – Domenica al Teatro Sociale Fo Rame una serata con Massimo Recalcati su educazione, scuola e famiglia. L’evento, organizzato dalla Comunità Pastorale locale, vedrà il celebre psicoanalista riflettere sul tema “Il desiderio come legge di vita” – Come partecipare

MERCALLO – Iscrizioni aperte per il corso di disostruzione delle vie aeree pediatriche promosso dal Comune e aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per martedì 3 marzo alle 20:45 alla sala polivalente – Come partecipare

RAGAZZI – Guardare al futuro degli adolescenti con fiducia, creando spazi di ascolto e sostegno concreti dove i ragazzi possano fare esperienza di una dimensione aggregativa sana e accogliente. Questo è Kitai, il nuovo progetto per il benessere psicologico degli adolescenti attivo in provincia di Varese a partire dagli hub di comunità di Besozzo, Cunardo, Luino e Vergiate – I dettagli

