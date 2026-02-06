Che fare con i bambini nel weekend del 6, 7 e 8 febbraio a Varese e nel Varesotto

Per lo più soleggiato, questo prime fine setimana di febbraio caratterizzato da spettacoli di strada e in teatro per famiglie ispirati alle Olimpiadi invervali che vanno a cominciare.

E poi la Monna Lisa, Calzini spaiati, storie di stelle innamorate e primissime feste di carnevale e maschere da costruire.

EVENTI

VARESE – Una Festa in maschera per tutti con gli Amici dell’Asilo di Valle Olona a Varese. Domenica 8 febbraio dalle ore 16 all’oratorio di Valle Olona la festa promossa dalla neonata associazione Amici dell’asilo impreziosita dalla mostra fotografica La vita fra le mani – Qui tutte le info

SARONNO – Altri due giorni di spettacoli con artisti di strada e circo contemporaneo per le strade e nelle piazze del centro sabato e domenica per il debutto di Olympic Fringe Festival, una festa di sport e cultura promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio in occasione delle Olimpiadi – Il programma

GALLARATE – Un cerchio dopo l’altro, domenica pomeriggio la città offre a bambini e famiglie un momento di divertimento: clownerie, leggerezza e poesia per evocare tutto il bello delle olimpiadi – Il programma

BESOZZO – Besozzo si colora per il Carnevale con sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati e street food l’8 febbraio, in una giornata di festa promossa dai commercianti con il patrocinio del Comune – Tutte le info

ROVELLASCA – Sabato pomeriggio parte dall’oratorio di San Vittore la Sfilata di Carnevale, con premi per tutti i bambini – L’evento

SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio in Sala Pro Busto c’è Nardo il ghepardo alle zoolimpiadi” spettacolo per bambini con Riccardo Giordano e Gabriele Vollaro. A seguire merenda offerta a tutti gli spettatori – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – È ispirata a Milano-Cortina la nuova avventura Meneghino alle Olimpiadi in scena domenica pomeriggio al teatro S. G. Bosco. Spettacolo per famiglie a cura di Orto teatro e L’Arca di Noe per la rassegna Primi Applausi – Lo spettacolo

VARESE – Domenica mattina alle ore 9.45 e alle 11.30 il Miv si fa teatro per lo spettacolo Nella pancia dell’orso polare che racconta di un Circo lontano con splendidi burattini in baracca per la rassegna Burattini in città – Scopri di più

VARESE – Domenica 8 febbraio alle ore 17 allo Spazio Yak di piazza De Salvo va in scena Monna Lisa Mon Amour, uno spettacolo per ragazzi che racconta del furto della Gioconda, di cervelli in fuga e campanilismi – L’evento

STORIE

MARNATE – Il secondo weekend del Festival dei Calzini spaiati 2026 propone ai bambini una Colazione in biblioteca, suddivisa per fasce di età, con i volontari di Nati per leggere – L’iniziativa

GRANTOLA – Sabato pomeriggio Casa Barozzi ospita un nuovo appuntamento con le letture e i laboratori creativi organizzati dal gruppo GRANdivertimento. Partecipazione gratuita – Come partecipare

LONATE POZZOLO – Sabato mattina il nuovo appuntamento con MammaLingua parla spagnolo con le bellissime storie lette da Mayra in italiano e spagnolo per bambini fino ai 7 anni e i loro genitori. Partecipazione gratuita – Qui tutte le info

LUVINATE – Sabato pomeriggio l’associazione AmiciAsiloLuvinate aspetta i bambini in Biblioteca per festeggiare la Giornata dei Calzini spaiati con Merenda e letture spaiate da gustare insieme. Evento gratuito – La locandina

JERAGO CON ORAGO – Parte nel pomeriggio di venerdì, quando dalle ore 15 le bbliotecaie sono pronte ad accogliere i bambini e, soprattutto i loro migliori amici di pezza, La notte dei pupazzi in biblioteca. L’indomani alle 11 i bambini sono invitati a tornare per scoprire insieme cos’hanno combinato i loro pupazzi durante la notte tra i libri – I dettagli

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Sabato mattina la biblioteca apre ai bambini che potranno incontrare i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

GOLASECCA – Gara e allenamento di orienteering nei boschi per il Trofeo del Verbano. Promosso dalla Polisportiva Dalla Chiesa di Sesto Calende l’evento di domenica 8 febbraio è rivolto a tre categorie su 3 diversi percorsi dai 9 anni – Tutte le informazioni

VARESE – Laboratori di Carnevale per creare costumi e allestimenti nel pomeriggio di domenica 8 febbraio negli oratori di San Fermo, Valle Olona e Biumo superiore in vista della Sfilata del 15 febbraio – Scopri di più

TERNATE – Domenica pomeriggio la Biblioteca apre ai bambini per uno speciale laboratorio creativo di Carnevale guidato da Claudia. Partecipazione gratuira – La locandina

ESPLORAZIONI

TRADATE – Storie di Stelle innaorate per piccoli astronauti in vista di San Valentino nel nuovo viaggio tra Natura e Spazio al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta nel pomeriggio di domenica 8 febbraio – l’Evento

CASSANO MAGNAGO – Domenica Legambiente propone una passaggetta alla scoperta dell’Oasi Boza in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide – Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Torna a Casbeno la sentitissima Festa della Candelora, antico rito cristiano che si celebra esattamente quaranta giorni dopo il Natale, tra caramelle benedette e rito delle gestanti – L’evento

RAGAZZI – Guardare al futuro degli adolescenti con fiducia, creando spazi di ascolto e sostegno concreti dove i ragazzi possano fare esperienza di una dimensione aggregativa sana e accogliente. Questo è Kitai, il nuovo progetto per il benessere psicologico degli adolescenti attivo in provincia di Varese a partire dagli hub di comunità di Besozzo, Cunardo, Luino e Vergiate – I dettagli

PER TUTTI – Al via le Olimpiadi invernali. La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 in diretta nell’Agorà di Materia. Torna la festa di Sant’Imerio torna a Varese, insieme all’olio benedetto. Il carnevale colora la provincia – Che fare nel weekend