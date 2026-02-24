Che scuola fai? In diretta a Radio Materia gli studenti dei CFP dell’Agenzia Formativa
Ospiti in studio saranno gli studenti di due dei 4 CFP: Kimberly, Linda, Luca e Valeria. Mercoledì 25 febbraio con inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Kimberly, Linda. Luca e Valeria saranno gli ospiti della trasmissione radiofonica “Che scuola fai?” in diretta mercoledì 25 febbraio alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.
Sono gli studenti dei CFP di Tradate e di Gallarate che fanno capo all‘Agenzia Formativa della Provincia di Varese. Sono 27 i corsi proposti nelle quattro sedi di Gallarate, Tradate, Luino e Varese.
Gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.
Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
Le puntate precedenti
La puntata del liceo Cairoli di Varese
La puntata del liceo Manzoni di Varese
La puntata del liceo Ferraris di Varese
La puntata dell’IS Geymonat di Tradate
La puntata del’IPC Einaudi di Varese
La puntata del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio
La puntata dell’istituto Valceresio di Bisuschio
La puntata dell’istituto Stein di Gavirate
La puntata del liceo Sereni di Luino
La puntata del liceo Frattini di Varese
La puntata dell’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende
