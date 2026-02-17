Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti del Liceo Crespi di Busto Arsizio
Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti: Mattia Colombo, Vittoria Raimondi, Matteo Occhetta e Alessandra Casati. Mercoledì 18 febbraio con inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Mattia Colombo, Vittoria Raimondi, Matteo Occhetta e Alessandra Casati saranno gli ospiti della trasmissione radiofonica “Che scuola fai?” in diretta mercoledì 18 febbraio alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.
Sono i rappresentanti del liceo Crespi di Busto Arsizio, un liceo con oltre un secolo di storia che offre tre percorsi: classico, linguistico e scienze umane.
Gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.
Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
Social
Per restare aggiornato segui la pagina Instagram @giornalistifuoriclasse
Le puntate precedenti
La puntata del liceo Cairoli di Varese
La puntata del liceo Manzoni di Varese
La puntata del liceo Ferraris di Varese
La puntata dell’IS Geymonat di Tradate
La puntata del’IPC Einaudi di Varese
La puntata del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio
La puntata dell’istituto Valceresio di Bisuschio
La puntata dell’istituto Stein di Gavirate
La puntata del liceo Sereni di Luino
La puntata del liceo Frattini di Varese
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.