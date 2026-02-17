Varese News

Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti del Liceo Crespi di Busto Arsizio

Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti: Mattia Colombo, Vittoria Raimondi, Matteo Occhetta e Alessandra Casati. Mercoledì 18 febbraio con inizio alle ore 15. I contatti per porre domande

Mattia Colombo, Vittoria Raimondi, Matteo Occhetta e Alessandra Casati  saranno gli ospiti  della trasmissione radiofonica “Che scuola fai?” in diretta mercoledì 18 febbraio alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.

Sono i rappresentanti del liceo Crespi di Busto Arsizio, un liceo con oltre un secolo di storia che offre tre percorsi: classico, linguistico e scienze umane.

Gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.

Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

Per restare aggiornato segui la pagina Instagram @giornalistifuoriclasse

Pubblicato il 17 Febbraio 2026
