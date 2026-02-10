Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti dell’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende
Mercoledì 11febbraio con inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Alessandro Fiorini, Riccardo Marcaletti, Simone Cojutti e Virginia Consalter saranno le ospiti della trasmissione radiofonica “Che scuola fai?” in diretta mercoledì 11 febbraio alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.
Sono i rappresentanti dell’istituto superiore Dalla Chiesa di Sesto Calende, una scuola con tanti percorsi: 4 licei, sei percorsi tecnici e uno professionale.
Gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.
Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
