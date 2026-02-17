“Chiamami adulto”: a Varese il noto psicologo Matteo Lancini spiega come relazionarsi con gli adolescenti

Come stare in relazione con gli adolescenti di oggi? È questa la domanda centrale a cui cercherà di rispondere Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro, durante il prossimo incontro della Scuola Genitori Varese.

L’evento, inserito nel percorso del progetto Oasi, si terrà mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 20.30 presso l’Oratorio della Brunella, in via Crispi 2 a Varese.

Oltre il mito dei genitori perfetti

Il titolo della serata, “Chiamami adulto”, lancia una sfida precisa a madri e padri. Secondo Lancini, infatti, i ragazzi non hanno bisogno di genitori perfetti o compiacenti, ma di adulti che “ci siano davvero”. Figure capaci di rappresentare un punto di riferimento solido, in grado di reggere le emozioni e le sfide tipiche dell’età adolescenziale senza farsi travolgere o, al contrario, senza cercare un’approvazione costante da parte dei figli.

Informazioni e iscrizioni

L’incontro è aperto a tutti i genitori e agli educatori interessati ad approfondire le dinamiche relazionali con i più giovani in un contesto sociale e psicologico in continua evoluzione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo info@lacasadavantialsole.org oppure chiamando il numero 366 6093718. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Cooperativa Sociale “La Casa davanti al Sole”, la Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate e l’Ambito Distrettuale Sociale di Varese.