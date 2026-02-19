Varese News

Chiude la strada tra Bregazzana e Valganna per lavori al ponticello del Birrificio Poretti

L'intervento avrà una durata stimata di quattro/cinque mesi, con conclusione prevista entro luglio 2026

A partire dal 16 marzo 2026, il Comune di Induno Olona darà avvio ai lavori di messa in sicurezza e restauro del Ponte di Bregazzana, in Via Bregazzana (Via Magnani). L’intervento avrà una durata stimata di quattro/cinque mesi, con conclusione prevista entro luglio 2026.

Durante questo periodo, la viabilità nella zona risulterà inevitabilmente compromessa, con disagi per i residenti del rione di Bregazzana e per chi percorre abitualmente quella tratta per raggiungere la Valganna e i quartieri limitrofi come Sant’Ambrogio.

La Polizia Locale invita i residenti a pianificare percorsi alternativi e raccomanda la massima diffusione dell’informazione nel quartiere

Redazione VareseNews
Pubblicato il 19 Febbraio 2026
