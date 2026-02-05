Chiuso nella notte tra il 5 e il 6 febbraio lo svincolo dell’A8 per la Tangenziale A60
La misura scatterà alle ore 21 di giovedì per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. I lavori termineranno alle ore 5.00 di venerdì
Sulla A8 Milano-Varese e sul ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 5, alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sula A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il valico del Gaggiolo.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Buguggiate; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano e uscire a Castronno.
Sul Ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8 Milano-Varese:
-sarà chiusa, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, l’immissione sulla A8, verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare in A8 a Buguggiate o a Castronno.
