Ciclo di ferro biancorosso: per il Varese in arrivo quattro partite complicate

Il mese di febbraio si è aperto con un risultato positivo per il Varese, che al “Franco Ossola” ha trovato la prima vittoria casalinga del 2026 superando 3-0 il club Milano. Un risultato che può portare entusiasmo alla squadra di mister Andrea Ciceri in vista della gara di domenica prossima (8 febbraio), la difficile trasferta di Biella contro una squadra dal grande entusiasmo e che sta preparando alla grande l’arrivo del Varese in città con tanto di promozioni nei biglietti.

Quella di Biella sarà solo la prima partita di un ciclo durissimo per Bruzzone e compagni: subito dopo la sfida ai bianconeri piemontesi, infatti, al “Franco Ossola” arriverà quella che oggi è la capolista del girone A: il Ligorna.

A seguire ci sarà la trasferta di Romentino per affrontare la NovaRomentin, ultima in classifica e alla disperata ricerca di punti per tenere vive le speranze salvezza.

Il 1 marzo invece si tornerà ai piedi del Sacro Monte per la grande sfida contro il Vado, mai una sfida banale negli ultimi anni per i biancorossi.

Tornando al prossimo impegno in ordine cronologico, la sfida contro la biellese allenata da Luca Prina, per il Varese ci saranno sia la voglia di riscatto dopo la sconfitta subita nel girone di andata, sia la volontà di confermare il risultato positivo dell’ultima uscita. In casa piemontese, invece, il ritorno in serie D sta proseguendo a gonfie vele con la squadra bianconera che continua a veleggiare nei piani alti della classifica e vuole sfruttare la visita del Varese per recuperare terreno dalle prime posizioni.

Starà quindi alla squadra di mister Ciceri riuscire a non dare ulteriore prova di forza alla Biellese.