Varese
Colonne sonore sotto il cielo del Campo dei Fiori: cena e concerto all’Osservatorio
Un connubio tra le suggestioni del cinema, i sapori del territorio e l’astronomia. Venerdì 27 febbraio, la Cittadella di Scienze della Natura “Schiaparelli” ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna culturale organizzata in collaborazione con l’Osteria Irma e il trio musicale “Fall in Blue”.
La serata prevede un programma articolato che inizierà con una cena servita dai gestori dell’Osteria Irma, seguita dal momento musicale. Per questa occasione, il trio “Fall in Blue” proporrà un repertorio dedicato alle più celebri colonne sonore della storia del cinema.
A conclusione dell’evento, meteo permettendo, i partecipanti potranno spostarsi ai telescopi per un’osservazione astronomica guidata dagli esperti della Società Astronomica G.V. Schiaparelli. Gli obiettivi principali della serata saranno la Luna, il pianeta Giove e i principali astri visibili nel cielo invernale.
Il programma della serata
Ore 19.30: Ritrovo presso il piazzale dell’Osservatorio.
Ore 19.45 – 20.45: Cena servita dall’Osteria Irma di Campo dei Fiori.
Ore 20.45 – 21.45: Concerto del trio “Fall in Blue” con brani tratti dal cinema.
Ore 21.45 – 22.45: Osservazione astronomica ai telescopi.
Informazioni e costi
La tariffa della serata include sia la cena che il concerto:
Intero: 50€.
Ridotto (6-17 anni): 40€.
Prenotazioni
È obbligatoria la prenotazione online tramite il sito ufficiale dell’Osservatorio al seguente link:
https://www.astrogeo.va.it/astronomia/Concerto-in-Osservatorio-2026.php