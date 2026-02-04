Come correggere o revocare la domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2026

Il 30 aprile 2026 è la data ultima per poter modificare o annullare la domanda di adesione alla Rottamazione -quinquies. Con questa opzione, i contribuenti hanno la possibilità di correggere eventuali errori nei dati, rivedere il piano di rateizzazione o persino eliminare carichi fiscali specifici. La revoca totale permette di annullare la richiesta, ripristinando la situazione fiscale originaria, ma deve essere fatta entro la scadenza stabilita. (L’approfondimento sul tema è realizzato dallo Studio Arancio Cislaghi di Varese)

Le principali cause di rettifica

Esistono diverse ragioni per le quali un contribuente potrebbe dover rettificare la domanda di adesione alla rottamazione quinquies.

Errore nei dati anagrafici: correzioni necessarie in caso di imprecisioni nei dati personali, come nome, codice fiscale o indirizzo.

correzioni necessarie in caso di imprecisioni nei dati personali, come nome, codice fiscale o indirizzo. Importo errato del debito: se l’importo dichiarato non corrisponde a quello effettivamente dovuto, è necessario procedere con la rettifica.

se l’importo dichiarato non corrisponde a quello effettivamente dovuto, è necessario procedere con la rettifica. Modifica del piano di rateizzazione: se il piano iniziale non è più sostenibile, è possibile richiederne uno nuovo.

Come rettificare la domanda di adesione alla rottamazione quinquies

Il processo di rettifica deve essere effettuato online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.

Accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate: il contribuente deve entrare nell’area riservata utilizzando le credenziali SPID o il PIN personale.

il contribuente deve entrare nell’area riservata utilizzando le credenziali SPID o il PIN personale. Verifica dei dati inseriti: una volta effettuato l’accesso, è possibile consultare la domanda inviata e verificare se ci sono errori o imprecisioni nei dati.

una volta effettuato l’accesso, è possibile consultare la domanda inviata e verificare se ci sono errori o imprecisioni nei dati. Compilazione del modulo di rettifica: l’Agenzia delle Entrate fornisce un modulo online per correggere i dati errati. Il contribuente dovrà fornire la motivazione della modifica.

l’Agenzia delle Entrate fornisce un modulo online per correggere i dati errati. Il contribuente dovrà fornire la motivazione della modifica. Invio della domanda corretta: una volta compilato il modulo, il contribuente deve inviarlo tramite il portale. Dopo l’invio, riceverà una conferma dell’avvenuta rettifica.

Termini di scadenza e conseguenze della mancata rettifica

Se la domanda non viene rettificata entro il 30 aprile 2026, non sarà più possibile apportare modifiche o revoche alla domanda di rottamazione quinquies. Pertanto, è fondamentale verificare con attenzione i dati e assicurarsi di rispettare i propri impegni prima della scadenza.

In caso di revoca totale, la domanda di rottamazione sarà annullata e la situazione fiscale precedente verrà ripristinata, con la ripresa dei debiti originari e l’annullamento delle agevolazioni concesse dalla rottamazione.