“Come nasce una foto astronomica”: una serata con Mario Borghi e il Fotoclub Cogliate

Venerdì 27 febbraio alla sala polivalente Carlo Cattaneo un incontro a ingresso libero per scoprire tecniche, strumenti e curiosità dell’astrofotografia

Venerdì 27 febbraio alle 21 la sala polivalente Carlo Cattaneo di Cogliate ospiterà una serata dedicata alla fotografia astronomica con protagonista Mario Borghi. L’incontro, organizzato dal FotoClub Cogliate con il patrocinio del Comune, è a ingresso libero.

L’appuntamento, dal titolo “Come nasce una foto astronomica”, offrirà al pubblico l’occasione di scoprire il percorso che porta alla realizzazione di immagini spettacolari del cielo stellato, tra tecnica, pazienza e passione.

Mario Borghi, cittadino di Cogliate e appassionato di astrofotografia, guiderà i presenti attraverso le fasi che trasformano un’idea in uno scatto capace di raccontare l’universo. Dalla scelta del soggetto – nebulose, galassie o costellazioni – fino alla post-produzione, ogni passaggio richiede competenze specifiche e strumenti adeguati.

La fotografia astronomica, infatti, non è soltanto questione di inquadrare il cielo: richiede studio dei movimenti celesti, utilizzo di telescopi e montature motorizzate, lunghe esposizioni e un attento lavoro al computer per valorizzare i dettagli catturati.

Il FotoClub Cogliate continua così il proprio impegno nella promozione della cultura fotografica sul territorio, proponendo serate aperte alla cittadinanza e momenti di approfondimento dedicati sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.