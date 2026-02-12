Varese News

Come prevenire Alzheimer, demenze e malattie cerebrovascolari, se ne parla a Varese

Venerdì 6 marzo in sala Montanari un pomeriggio di approfondimento aperto a tutti a cura di professionisti e volontari esperti nel settore

Le iniziative di Varese Alzheimer

A Varese un incontro per parlare di prevenzione di Alzheimer, demenze e malattie cerebrovascolari. L’appuntamento è per venerdì 6 marzo alle 17:00 all’Aula Montanari di via dei Bersaglieri 1, con ingresso libero. L’iniziativa è promossa dalla sezione varesina di A.L.I.Ce. Lombardia e da Varese Alzheimer, con il patrocinio del Comune di Varese.

Un pomeriggio di approfondimento aperto alla cittadinanza per fare il punto sui fattori di rischio modificabili e sulle buone pratiche che possono contribuire a ridurre l’incidenza di patologie neurodegenerative e cerebrovascolari.

Un confronto tra specialisti e associazioni

Ad aprire i lavori sarà Guido Bonoldi, consigliere delegato per la Sanità del Comune di Varese. Con lui interverranno medici, ricercatori e rappresentanti del mondo associativo.

Tra i relatori Marco Mauri (CDCD, U.O. Neurologia – Ospedale di Circolo di Varese), Federico Carimati (Stroke Unit, U.O. Neurologia Ospedale di Circolo), Sandra Coecke (CCR Ispra), Eugenia Dozio (Università dell’Insubria), Aurelio Sessa (Accademia Vaccini – SIMG), Ferruccio Maruca (Associazione In Cammino – La Via Francisca del Lucomagno ETS), Giuseppe Micalizzi (Eco Run Varese), Giulio Corgatelli (A.L.I.Ce Varese ODV) e Maria Luisa Delodovici (Varese Alzheimer ODV)

Il programma, articolato in due sessioni, affronterà diversi aspetti: dalla malattia di Alzheimer alle demenze, dai fattori di rischio cerebrovascolare al ruolo delle vaccinazioni, fino ai temi dell’alimentazione, dell’inquinamento ambientale e dell’attività fisica

I fattori di rischio e le buone pratiche

L’incontro affronterà il tema della prevenzione da un punto di vista multidisciplinare e con tante testimonianze reali, perché «La prevenzione – sottolineano gli organizzatori – si basa sul controllo di fattori di rischio modificabili: attività fisica, alimentazione corretta, stimolazione mentale, vita sociale attiva, attenzione all’ambiente e controllo dei fattori di rischio cardiovascolare».

Un appuntamento aperto alla città

L’incontro è a ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare il numero 0332813295 o scrivere a info@alzheimervarese.org e alicevarese@gmail.com

Pubblicato il 12 Febbraio 2026
