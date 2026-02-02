“Come vuoi che mi senta?”: a teatro ad Azzate per difendersi dalle truffe

Si possono prevenire le truffe aiutando a riconoscerle, in maniera “leggera” e coinvolgente, parlando da un palcoscenico. La risposta è sì. Ad Azzate prende vita un’iniziativa originale che fonde teatro, formazione e prevenzione: “Come vuoi che mi senta? Parlare di truffa senza fregature” è lo spettacolo interattivo ideato da Officina Carbonara Performing Arts e Karakorum Teatro, pensato per offrire al pubblico anziano uno strumento efficace e coinvolgente per riconoscere e affrontare i tentativi di truffa.

Al centro del progetto, realizzato dal Comune di Buguggiate, in collaborazione con Azzate e Brunello, c’è l’intento di creare consapevolezza sulle dinamiche ingannevoli che colpiscono spesso le fasce più vulnerabili della popolazione.

Lo spettacolo si sviluppa attraverso una drammaturgia originale costruita a partire da episodi reali, raccolti grazie al confronto con le forze dell’ordine e con gli stessi cittadini. Articolato in tre episodi, il racconto mette in scena la quotidianità di una famiglia e introduce, all’interno di un contesto riconoscibile e realistico, due tentativi di truffa.

Sul palco si alternano Emanuele Arrigazzi, Susanna Miotto e Riccardo Trovato, con la regia di Stefano Beghi su testo di Marco Di Stefano, anche co-ideatore del progetto.

Il pubblico non è semplice spettatore: gli anziani in sala sono invitati a commentare, discutere, proporre soluzioni e riflettere su quanto visto, creando un dialogo autentico tra scena e platea.

Non si tratta solo di imparare buone pratiche di difesa, ma di riconoscere le proprie fragilità per rafforzare la propria autonomia e capacità di risposta.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 6 febbraio alle ore 17.30 al Teatro Castellani di Azzate. L’ingresso è gratuito.