Commercio, dalla Regione 63 milioni per i Distretti: bando in arrivo per i Comuni

Approvati i criteri per il sostegno ai Distretti Urbani e Diffusi. L’assessore Guidesi: «Impegno confermato per tutelare le piccole attività, presidio fondamentale delle nostre comunità»

Un nuovo stanziamento da 63 milioni di euro per rilanciare le economie locali e sostenere il piccolo commercio. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato i criteri per il nuovo bando dedicato ai Distretti del Commercio, uno strumento che punta a premiare i progetti presentati dagli enti locali (Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni) in stretta collaborazione con le associazioni di categoria.

L’obiettivo dichiarato dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, è quello di tutelare il commercio urbano come presidio di vivibilità e sicurezza del territorio.

Cosa finanzia il bando

Le risorse regionali potranno essere utilizzate per diversi tipi di interventi:

Riqualificazione urbana: rigenerazione e abbellimento delle aree commerciali.
Servizi comuni: attivazione di servizi a beneficio di imprese, clienti e turisti.
Governance: gestione dei progetti attraverso la figura del Manager di Distretto.
Eventi: promozione, animazione e organizzazione di iniziative locali.

Contributi e criteri di accesso

L’agevolazione coprirà il 50% del costo complessivo del progetto. I “progetti di eccellenza” potranno ricevere fino a 520.000 euro, mentre per i “progetti ordinari” il tetto è fissato a 189.900 euro. Per partecipare, le proposte dovranno prevedere investimenti minimi di almeno 300.000 euro.

Una novità importante riguarda il coinvolgimento diretto dei Comuni: gli enti locali dovranno infatti indire bandi propri (da 50.000 o 100.000 euro) con fondi comunali per sostenere ulteriormente le aziende del proprio territorio. Inoltre, è prevista una premialità di 10 punti in graduatoria per i progetti che includono interventi specifici sulla sicurezza.

Come partecipare

I destinatari sono i Distretti Urbani (DUC) e Diffusi (DID) già iscritti all’elenco regionale o che presenteranno istanza entro la pubblicazione dell’avviso, prevista entro i prossimi 60 giorni. Le domande dovranno essere inoltrate dal Comune capofila tramite la piattaforma digitale “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia.

Pubblicato il 02 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

Commenti

