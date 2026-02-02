Commercio, dalla Regione 63 milioni per i Distretti: bando in arrivo per i Comuni
Approvati i criteri per il sostegno ai Distretti Urbani e Diffusi. L’assessore Guidesi: «Impegno confermato per tutelare le piccole attività, presidio fondamentale delle nostre comunità»
Un nuovo stanziamento da 63 milioni di euro per rilanciare le economie locali e sostenere il piccolo commercio. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato i criteri per il nuovo bando dedicato ai Distretti del Commercio, uno strumento che punta a premiare i progetti presentati dagli enti locali (Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni) in stretta collaborazione con le associazioni di categoria.
L’obiettivo dichiarato dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, è quello di tutelare il commercio urbano come presidio di vivibilità e sicurezza del territorio.
Cosa finanzia il bando
Le risorse regionali potranno essere utilizzate per diversi tipi di interventi:
Riqualificazione urbana: rigenerazione e abbellimento delle aree commerciali.
Servizi comuni: attivazione di servizi a beneficio di imprese, clienti e turisti.
Governance: gestione dei progetti attraverso la figura del Manager di Distretto.
Eventi: promozione, animazione e organizzazione di iniziative locali.
Contributi e criteri di accesso
L’agevolazione coprirà il 50% del costo complessivo del progetto. I “progetti di eccellenza” potranno ricevere fino a 520.000 euro, mentre per i “progetti ordinari” il tetto è fissato a 189.900 euro. Per partecipare, le proposte dovranno prevedere investimenti minimi di almeno 300.000 euro.
Una novità importante riguarda il coinvolgimento diretto dei Comuni: gli enti locali dovranno infatti indire bandi propri (da 50.000 o 100.000 euro) con fondi comunali per sostenere ulteriormente le aziende del proprio territorio. Inoltre, è prevista una premialità di 10 punti in graduatoria per i progetti che includono interventi specifici sulla sicurezza.
Come partecipare
I destinatari sono i Distretti Urbani (DUC) e Diffusi (DID) già iscritti all’elenco regionale o che presenteranno istanza entro la pubblicazione dell’avviso, prevista entro i prossimi 60 giorni. Le domande dovranno essere inoltrate dal Comune capofila tramite la piattaforma digitale “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.