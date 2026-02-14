Comunità in lutto a Fagnano Olona, è mancato il dottor Carlo Torri

Dopo la tragica e improvvisa scomparsa del 24enne Gabriele Giorgetti, un nuovo lutto colpisce la comunità di Fagnano Olona. È mancato il dottor Carlo Torri, da poco più di un anno in pensione dopo una lunga carriera al servizio dei suoi pazienti nella Medicina di Gruppo fagnanese.

Medico stimato e punto di riferimento per molte famiglie del territorio, il dottor Torri è stato anche il primo socio fondatore del Centro di Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni Rimoldi”. Il suo nome compare tra i firmatari dell’atto costitutivo dell’associazione, sottoscritto il 3 maggio 1989 nello studio del notaio Mario Lainati di Gallarate, con cui nacque il Centro di Aiuto alla Vita Decanale di Busto Arsizio.

Insieme a lui, tra i soci fondatori, figuravano Daniela Azzimonti, Sandra Crespi, Cinzia Gallazzi – poi suor Cinzia nella trappa di Vitorchiano – Paolo Genoni, Raffaella Gregori, Franco Mason, Anna Maria Moretti, Gabriella Papeschi, Antonio Pellegatta, Bianca Rosa Pino e Mario Sansalone.

Con competenza e lungimiranza, il dottor Torri seguì da vicino i primi anni di attività del CAV. Successivamente, gli impegni professionali lo portarono a concentrarsi sempre più sulla sua attività medica, senza però far mancare sostegno e vicinanza all’associazione, anche dietro le quinte.

È il primo tra i soci fondatori del CAV a scomparire, dopo la morte, nel luglio 2025, della storica volontaria Gianna Barone.

La presidente Natalia Marrese, il direttivo e tutti i volontari del Centro di Aiuto alla Vita partecipano con profonda stima e preghiera al dolore dei familiari.