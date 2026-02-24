Con Olympic Fringe Festival le arti del circo portano lo spirito olimpico a Gallarate

L’energia dei cinque cerchi si sposta nel centro della città del Seprio. Dopo aver toccato diverse località del territorio, l’Olympic Fringe Festival approda a Gallarate con un palinsesto che declina il tema sportivo attraverso il linguaggio del circo contemporaneo e delle arti performative. L’iniziativa, promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese insieme ai Comuni di Saronno, Busto Arsizio, Luino e Varese, propone un doppio appuntamento fissato per il fine settimana.

Il programma di sabato 28 febbraio è dedicato a La Nascita della Fiaccola. La giornata esplora il simbolismo del fuoco e del rito originario che dà inizio a ogni percorso sportivo. Si parte con la Parata Tematica Musicale, un corteo di musicisti e performer che percorrerà le vie del centro storico, da Piazza Libertà a Piazza Ponti, passando per via Teatro, dalle 10:30 alle 11:10 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 16:10.

Il fuoco sarà l’elemento centrale del pomeriggio: alle 11:20 in Piazza Libertà andrà in scena Etereum, una performance corale di acrobatica. Successivamente, alle 17, l’angolo tra via Libertà e via Turati ospiterà Zanna on Fire, un duetto che richiama la disciplina e il coraggio dei professionisti dello sport. In Piazza Guenzati, alle 17:25, si terrà un assolo dedicato all’accensione della fiamma, mentre la giornata si chiuderà alle 18 in Piazza Libertà con lo spettacolo Valkyrion, che vedrà sette artisti impegnati in una scena corale con una porta incendiaria.

Domenica 1 marzo il focus si sposta su Il Futuro delle Olimpiadi, privilegiando un’estetica tecnologica e dinamica. La Parata Tematica Musicale del mattino, dalle 10:30 alle 11:35, vedrà sfilare gonfiabili, trampolieri e figure luminose lungo il medesimo percorso nel cuore della città. La replica pomeridiana è prevista dalle 15:30 alle 16:10.

Le postazioni fisse pomeridiane offriranno performance basate sulla tecnologia led e il verticalismo. In via Libertà all’angolo con via Turati, alle 11:20 e alle 17, si potrà assistere a Samurai Flame, mentre alle 17:25 in Piazza Guenzati si svolgerà Reflexa, spettacolo di giocoleria e coreografie di precisione. Il festival si concluderà in Piazza Libertà alle 18 con Luminia, una rappresentazione di acrobatica aerea costruita attorno a una struttura luminosa a forma di fiore.