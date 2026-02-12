Con un Robert Plant malconcio, i Led Zeppelin incidono un buon album
Ma, ahimè, siamo un gradino sotto i precedenti.
Discorso già fatto più volte: quasi tutti i grandi gruppi hanno avuto la loro Golden Era ma, finita questa, non è che pubblicassero schifezze. La Golden Era degli Zeppelin partì subito con il debutto e durò fino a Physical Graffiti, che aveva venduto molto bene a inizio ’75, così come bene era andato il tour di supporto, tanto da programmarne un altro in US in agosto.
Ma proprio a inizio agosto Robert Plant, in vacanza a Rodi con la famiglia, ebbe un brutto incidente d’auto che lo costrinse in sedia a rotelle per un lungo periodo: tour annullato e decisione di lavorare ad un nuovo album. Ma per varie ragioni il gruppo non poteva lavorare insieme come al solito: Plant era convalescente a Malibu, lì lo raggiunse Page mentre gli altri due arrivarono a disco oramai composto.
In pratica quindi è un disco molto di Jimmy Page, con Robert che, cantando da seduto, vede di fare quello che può. Ne usciranno due ottimi pezzi, Achille e Nobody, che entreranno nel repertorio live della band, ed altri un po’ meno riusciti. Ma sono sempre gli Zep e si ascoltano con piacere.
Curiosità: Achille’s Last Stand, liberamente “l’ultima volta di Achille in piedi”, è un ironico e mitologico riferimento all’incidente di Plant che, come detto, girava in carrozzina perché fra le altre cose aveva quasi distrutto una caviglia. Il titolo di lavoro del pezzo era “The wheelchair song”, che francamente…
