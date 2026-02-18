Varese News

Concerto a Casorate Sempione per i 90 anni del Corpo Musicale “La Casoratese”

La serata sarà anche l’occasione per ricordare un altro traguardo importante: i 20 anni della Junior Band, realtà che negli anni ha avvicinato tanti giovani alla musica e alla vita associativa

28 Febbraio 2026

Un appuntamento speciale per celebrare una storia lunga quasi un secolo. Il Corpo Musicale “La Casoratese” APS festeggia il 90° anniversario di fondazione con un concerto di apertura in programma sabato 28 febbraio, alle 21.00, nella palestra comunale di via De Amicis 5, a Casorate Sempione.

A dirigere il concerto sarà il maestro concertatore Emanuele Marginali.

L’evento è organizzato in collaborazione con ANBIMA Varese e con il Comune di Casorate Sempione.

