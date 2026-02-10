Confident: dentisti per tutta la famiglia, con un impegno che va oltre la cura

Rendere la cura dentale un’esperienza serena, accessibile e di qualità: è da questa visione che nasce Confident, una realtà odontoiatrica presente in Lombardia con una rete di Studi Dentistici uniti dagli stessi protocolli clinici, dagli stessi standard di sicurezza e da una filosofia di cura centrata sulla persona.

Confident opera sul territorio con studi facilmente raggiungibili, aperti dal lunedì al sabato con orario continuato, per rispondere alle esigenze concrete delle famiglie. In ogni Studio, i pazienti trovano professionisti qualificati, tecnologie moderne e un approccio umano fondato sulla fiducia, sull’ascolto e sulla prevenzione.

Alla base del progetto c’è una convinzione chiara: la salute orale è parte integrante del benessere generale e dovrebbe essere accessibile a tutti. Ancora oggi, infatti, molte persone rinunciano alle cure dentistiche per barriere economiche, culturali o organizzative. Confident nasce proprio per superare queste difficoltà, promuovendo un modello di odontoiatria che accompagna il paziente nel tempo e mette la prevenzione al centro del percorso di cura.

I valori di Confident

In tutti gli Studi Dentistici Confident, il lavoro quotidiano è guidato da valori condivisi:

professionalità , garantita da una selezione rigorosa dei professionisti e da una formazione continua supervisionata da un comitato scientifico interno;

, garantita da una selezione rigorosa dei professionisti e da una formazione continua supervisionata da un comitato scientifico interno; fiducia , costruita attraverso trasparenza e ascolto;

, costruita attraverso trasparenza e ascolto; continuità , con percorsi di cura orientati alla prevenzione;

, con percorsi di cura orientati alla prevenzione; sicurezza , grazie a protocolli certificati e attrezzature all’avanguardia;

, grazie a protocolli certificati e attrezzature all’avanguardia; innovazione, con investimenti costanti in tecnologie digitali e aggiornamento professionale.

Confident Società Benefit

Nel 2025 Confident ha scelto di diventare Società Benefit, formalizzando nel proprio statuto l’impegno a generare valore sociale oltre a quello economico. Una scelta che rende ancora più chiaro un approccio presente fin dalle origini: prendersi cura delle persone e del territorio in modo responsabile e trasparente.

Essere una Società Benefit significa considerare la prevenzione un bene comune, la prossimità uno strumento di inclusione e la qualità clinica una responsabilità verso la salute collettiva. Significa anche dedicare particolare attenzione alle persone più fragili, facilitando l’accesso alle cure e costruendo percorsi terapeutici continuativi e rispettosi della dignità di ciascuno.

Un impegno concreto per il territorio

L’attività di Confident genera un impatto positivo che va oltre lo studio dentistico: promozione della prevenzione per adulti e bambini, sostegno alla crescita professionale degli operatori sanitari, creazione di occupazione e valorizzazione del territorio.

Confident guarda al futuro con una promessa semplice ma ambiziosa: rendere la salute orale un diritto accessibile, costruito sulla fiducia, sulla competenza e sulla vicinanza alle persone. Perché prendersi cura dei denti significa, prima di tutto, prendersi cura delle persone.

Gli Studi Confident sono aperti dalle 9 alle 20 da Lunedì a Sabato, anche nei periodi festivi.

Per prenotare un consulto nella sede di Varese in Viale Belforte 5B chiamare il numero 0332 1439370 oppure scrivere su Whatsapp al numero 3492947981.

È possibile prenotare un appuntamento anche via mail scrivendo all’indirizzo: info@confident.dental

Confident Busto Arsizio

Piazza Manzoni 17, angolo Via Goito, Busto Arsizio

Tel. 0331 112 3330

Confident Varese

Viale Belforte 5B, Varese

Tel. 0332 143 9370

Tutte le informazioni sui Direttori Sanitari sono consultabili sul sito internet www.confident.dental e presso ciascun Studio Dentistico Confident

